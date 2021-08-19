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Лукашенко предупредил бизнес от попытки лезть в политику, припомнив одного сидельца

19.08.2021 12:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко предупредил бизнес от попытки лезть в политику, припомнив одного сидельца
Фото: БЕЛТА
Суд по всему речь идет об экс-главе Белгазпромбанка Викторе Бабарико, который баллотировался в 2020 году на пост президента Беларуси, был снят с избирательной гонки и осужден на 14 лет лишения свободы. Бабарико признан правозащитниками политзаключенным

«Я хочу, чтобы бизнесмены меня услышали, что никто с ними сводить счеты не будет. Кто-то ошибся, кто-то заблудился, кто-то неправильно понял что-то. Надо с ними объясниться. Я готов даже на моем уроне это делать, если вы найдете соответствующую форму. Но тех, кто работал честно у нас, тех, кто хочет к нам прийти работать, мы должны их принимать как своих людей, которые создают благо для народа и государства. Перегибов нельзя допускать ни в коем случае. Я не вижу таких перегибов, но не хочу, чтобы они были в будущем», - заявил Александр Лукашенко 19 августа на встрече с министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко и председателем Комитета государственного контроля Василием Герасимовым.


Вместе с тем Лукашенко отметил:

«Любой бизнесмен, который хочет заниматься политикой, должен строго следовать закону. Политики и бизнесмены должны соблюдать законы».



«Но если ты проворовался, как у нас это частенько бывает (и примеры знаем), и поперся потом в политику, чтобы прикрыть это все, и если вдруг что, то обвинить власть, что, вот, знаете, я честный бизнесмен, пошел в политику и поэтому меня зажали тут? Некоторые сидельцы сегодня там находящиеся (в местах заключения.) так себя и вели. Вот это будет пресекаться однозначно. И не надо на власть обижаться», - цитирует политика агентство БЕЛТА.
 
 
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«И не надо на власть обижаться», - заявил белорусский правитель.
 
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