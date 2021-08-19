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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Стройсектор стал главной проблемой белорусской экономики Инвестиции в основной капитал упали на двузначный процент.

По итогам 7 месяцев валовая добавленная стоимость в экономике увеличилась на 3,4%. Среди видов экономической деятельности абсолютным аутсайдером стало строительство.За январь—июль добавленная стоимость в стройсекторе сократилась на 13,5%. Если брать в расчет отдельные месяцы, то в июле улучшений не произошло.По нашим оценкам на официальных данных за июль добавленная стоимость в строительстве уменьшилась примерно на 18%. Если бы не строительство, рост ВВП за 7 месяцев был бы на 0,8 п.п. выше — не 3,3%, а 4,1%.В июле стройсектор отнял у экономики еще больше динамики — около 1,1 п.п. Не вызывает оптимизма показатель инвестиций в основной капитал. За 7 месяцев совокупные инвестиции снизились к 2020 году на 8,3%, а отдельно за июль — вообще на 13,4%.При этом нельзя сказать, что в 2020 году была какая-то высокая база сравнения. Наоборот: за январь—июль 2020-го инвестиции в основной капитал упали на 0,5%. То есть падение инвестиций идет второй год подряд. Пикируют оба основных компонента инвестиций в основной капитал. За 7 месяцев инвестиции в строительно-монтажные работы сократились на 11,3%, затраты на приобретение машин, оборудования и транспорта — на 5,4%.Июльский опрос Нацбанка показал преобладание негативных экономических настроений в стройсекторе. Сглаженный индекс настроений в отрасли за июль 2021-го составил минус 14,1 против минус 9,2 в июле 2020-го. Другими словами, настроения не только находятся в «красной» зоне, но и ухудшаются.Выручка флагманов стройсектора за 6 месяцев сократилась на 0,4% в номинале. Это значит, что с поправкой на рост цен в отрасли реальное падение выручки было около 10%.Прибыль крупных и средних предприятий отрасли от реализации продукции снизилась в номинале на 11,4%. С учетом роста строительных цен реальное сокращение прибыли с продаж составило порядка 20%. Средняя рентабельность флагманов стройсектора снизилась с 9,9% в 2020 году до 8,8% в 2021-м.По итогам 6 месяцев около 24% флагманов имели рентабельность ниже нуля, а 39,5% — в пределах 0–5%. Это значит, что медианная рентабельность флагманов находится ниже отметки 5%.Чистая прибыль в отрасли сократилась к 2020 году на 21,3%, что с поправкой на рост цен за 6 месяцев дает минус 29%.Чистые убытки убыточных компаний-флагманов выросли на 46,3% в номинале. Суммарные долги флагманов стройсектора на 1 июля 2021 года составили 7,519 млрд BYN, из которых 880,2 млн BYN были просрочены. За первую половину года флагманы погасили кредиты и займы на 1,170 млрд BYN, на что ушло 20,7% выручки.