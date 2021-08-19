Погода в СНГ: жара в Армении и Таджикистане, грозы и сильный ветер в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Грозовой фронт с ливнями и шквалом вынес приговор московской жаре. Сегодня в российской столице будет плюс 24 и опять прошумят дожди и грозы. О погоде в других городах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Штормовая погода сегодня в Казахстане. В прогнозе – пыльные бури, грозы, усиление ветра. А на юге выпадет град. Север и центр страны накроет туман. А жителям западной части республики вновь придется спасаться от знойного солнца. Там плюс 41.

Засуха во многих областях привела к гибели свыше 1 % посевов зерновых, сообщили в Минсельхозе. Также из-за аномального зноя и отсутствия дождей в этом году ухудшилось состояние более 13 % посевов злаков.

Беларусь

Из-за гроз и ветра в Беларуси объявлен «желтый» уровень опасности. Порывы могут достигать 18 метров в секунду. Столбики термометров не поднимутся выше отметки в 24 градуса.



И пока жара отступила, запреты и ограничения на посещение лесов отменили по всей стране. Многие сейчас отправляются за грибами, однако любители «тихой охоты» сетуют на неурожай. Виной тому засушливое лето. По этой же причине грибы в этом году подорожали почти в два раза.