ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Погода в СНГ: жара в Армении и Таджикистане, грозы и сильный ветер в Беларуси

19.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Грозовой фронт с ливнями и шквалом вынес приговор московской жаре. Сегодня в российской столице будет плюс 24 и опять прошумят дожди и грозы. О погоде в других городах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Штормовая погода сегодня в Казахстане. В прогнозе – пыльные бури, грозы, усиление ветра. А на юге выпадет град. Север и центр страны накроет туман. А жителям западной части республики вновь придется спасаться от знойного солнца. Там плюс 41.

Засуха во многих областях привела к гибели свыше 1 % посевов зерновых, сообщили в Минсельхозе. Также из-за аномального зноя и отсутствия дождей в этом году ухудшилось состояние более 13 % посевов злаков.

Беларусь

Из-за гроз и ветра в Беларуси объявлен «желтый» уровень опасности. Порывы могут достигать 18 метров в секунду. Столбики термометров не поднимутся выше отметки в 24 градуса.

И пока жара отступила, запреты и ограничения на посещение лесов отменили по всей стране. Многие сейчас отправляются за грибами, однако любители «тихой охоты» сетуют на неурожай. Виной тому засушливое лето. По этой же причине грибы в этом году подорожали почти в два раза.

«Климат начал вести себя шокирующим образом»

Последствия глобального потепления уже необратимы?

Таджикистан

В Таджикистане жара не уходит. Днем в Душанбе до плюс 37. Горячее только на юге республики – в Хатлонской области до плюс 40. В таких погодных условиях на полях идет уборка пшеницы. Аграрии говорят: новый урожай лучше предыдущего. На сегодняшний день собрали более 630 тысяч тонн зерна, это на 127 тысяч тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Армения

В Армении жаркие плюс 37 и ни капли дождя. В такую жару и сушь жителей манит побережье Севана. На самом большом озере Кавказа продолжается купальный сезон. Кроме наслаждения прохладной водой и чистым горным воздухом, отдыхающие могут побаловать себя вкуснейшим шашлыком из форели «ишхан», сига и раков. Ну а вечером можно устроить незабываемую фотосессию на фоне заката, который так красиво отражается в водах Севана.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Корреспонденты «МИР 24» узнали о погоде в странах Содружества.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сказано – сделано. Лукашенко – чиновникам: «Ни один волос с предпринимателя и бизнесмена, который честно работает, упасть не должен»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

18.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by