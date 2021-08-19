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Погода в СНГ: жара в Армении и Таджикистане, грозы и сильный ветер в Беларуси
19.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Грозовой фронт с ливнями и шквалом вынес приговор московской жаре. Сегодня в российской столице будет плюс 24 и опять прошумят дожди и грозы. О погоде в других городах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
Штормовая погода сегодня в Казахстане. В прогнозе – пыльные бури, грозы, усиление ветра. А на юге выпадет град. Север и центр страны накроет туман. А жителям западной части республики вновь придется спасаться от знойного солнца. Там плюс 41.
Засуха во многих областях привела к гибели свыше 1 % посевов зерновых, сообщили в Минсельхозе. Также из-за аномального зноя и отсутствия дождей в этом году ухудшилось состояние более 13 % посевов злаков.
Беларусь
Из-за гроз и ветра в Беларуси объявлен «желтый» уровень опасности. Порывы могут достигать 18 метров в секунду. Столбики термометров не поднимутся выше отметки в 24 градуса.
Таджикистан
В Таджикистане жара не уходит. Днем в Душанбе до плюс 37. Горячее только на юге республики – в Хатлонской области до плюс 40. В таких погодных условиях на полях идет уборка пшеницы. Аграрии говорят: новый урожай лучше предыдущего. На сегодняшний день собрали более 630 тысяч тонн зерна, это на 127 тысяч тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Армения
В Армении жаркие плюс 37 и ни капли дождя. В такую жару и сушь жителей манит побережье Севана.
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Корреспонденты «МИР 24» узнали о погоде в странах Содружества.
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