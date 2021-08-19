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"Многие начнут говорить, что у нас в бюджете денег не хватает, поэтому мы про налоги заговорили. Это обычные заявления наших "свядомых" протестунов. Абсолютно нет. Как раз удивительно, но бюджет складывается лучше даже, чем мы думали, и лучше, чем могло быть", - заявил Лукашенко.

"Но это не значит, что мы должны уйти от фундаментальных вопросов, о которых говорили. Уплата налогов - это дело святое", - добавил глава государства.

цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА. "Мы ввели в закон очень жесткие нормы, если кто-то нарушает эти правила. Налоги и заработная плата. Если это конверты, то это и налоги, и поступления в Фонд социальной защиты. Это мы же содержим пенсионеров. Когда-то нас кто-то будет содержать. Они у нас и так небогатые, их обижать нельзя", -Лукашенко агентство БЕЛТА.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко: «Многие начнут говорить, что у нас в бюджете денег не хватает» С начала года дополнительно в бюджет поступило по сравнению с прошлым годом Br480 млн.

Об этом 19 августа заявилсегодня на встрече с министром по налогам и сборами председателем Комитета государственного контроляПолитик потребовал доложить ему о состоянии дел в борьбе с выплатой зарплат в конвертах.Как было доложено на совещании, с точки зрения поступлений в бюджет в первом полугодии налоговой службой собрано Br15,1 млрд. План перевыполнен на 2,5%. А если брать в темпах, сопоставимых к прошлому году, то отмечается опережение в 3,3%. Иными словами, дополнительно в бюджет поступило по сравнению с прошлым годом Br480 млн.