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Лукашенко: «Многие начнут говорить, что у нас в бюджете денег не хватает»

19.08.2021 12:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко: «Многие начнут говорить, что у нас в бюджете денег не хватает»
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Бюджет Беларуси в 2020 году складывается даже лучше, чем прогнозировало правительство.

Об этом 19 августа заявил Александр Лукашенко сегодня на встрече с министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко и председателем Комитета государственного контроля Василием Герасимовым.

"Многие начнут говорить, что у нас в бюджете денег не хватает, поэтому мы про налоги заговорили. Это обычные заявления наших "свядомых" протестунов. Абсолютно нет. Как раз удивительно, но бюджет складывается лучше даже, чем мы думали, и лучше, чем могло быть", - заявил Лукашенко.


"Но это не значит, что мы должны уйти от фундаментальных вопросов, о которых говорили. Уплата налогов - это дело святое", - добавил глава государства.



Политик потребовал доложить ему о состоянии дел в борьбе с выплатой зарплат в конвертах.

"Мы ввели в закон очень жесткие нормы, если кто-то нарушает эти правила. Налоги и заработная плата. Если это конверты, то это и налоги, и поступления в Фонд социальной защиты. Это мы же содержим пенсионеров. Когда-то нас кто-то будет содержать. Они у нас и так небогатые, их обижать нельзя", - цитирует Лукашенко агентство БЕЛТА.


Как было доложено на совещании, с точки зрения поступлений в бюджет в первом полугодии налоговой службой собрано Br15,1 млрд. План перевыполнен на 2,5%. А если брать в темпах, сопоставимых к прошлому году, то отмечается опережение в 3,3%. Иными словами, дополнительно в бюджет поступило по сравнению с прошлым годом Br480 млн.
 
 
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С начала года дополнительно в бюджет поступило по сравнению с прошлым годом Br480 млн.
 
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