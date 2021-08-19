Сказано – сделано. Лукашенко – чиновникам: «Ни один волос с предпринимателя и бизнесмена, который честно работает, упасть не должен»

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Правитель на встрече с министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко и главой КГК отличился риторикой, которая кардинально отличается от того, что звучало из его уст в последнее время, а также – от реальности.





– Мы ни в коем случае не должны превратить в моду – задушить какого-то предпринимателя и бизнесмена. Это люди, которые работают на государство и приносят ему пользу. Только единственное: налоги надо платить, людей, которые у тебя работают, не обижать, – заявил Лукашенко 19 августа, сообщает БЕЛТА .

Тем временем на 25 августа Верховный суд назначил опрос к судебному разбирательству в порядке подготовки дела по иску Минюста о ликвидации РОО «Перспектива» – организации, которая объединяет предпринимателей со всей Беларуси.

– Лишат официальной регистрации и заберут документы – это очевидно уже. Такова участь и плата за то, что никогда не молчали, не прогибались и всегда были на стороне индивидуальных предпринимателей, активно отстаивая их права и интересы, на протяжении почти 20 лет, – обращается сегодня же к неравнодушным ее лидер Анатолий Шумченко.

Также напомним про красноречивые факты преследования властями крупных бизнесов в последние месяцы. А также про тех, кто перебрался за пределы Беларуси, причем, зачастую полным составом сотрудников.