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Сказано – сделано. Лукашенко – чиновникам: «Ни один волос с предпринимателя и бизнесмена, который честно работает, упасть не должен»
19.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Правитель на встрече с министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко и главой КГК отличился риторикой, которая кардинально отличается от того, что звучало из его уст в последнее время, а также – от реальности.
– Мы ни в коем случае не должны превратить в моду – задушить какого-то предпринимателя и бизнесмена. Это люди, которые работают на государство и приносят ему пользу. Только единственное: налоги надо платить, людей, которые у тебя работают, не обижать, – заявил Лукашенко 19 августа, сообщает
Тем временем на 25 августа Верховный суд назначил опрос к судебному разбирательству в порядке подготовки дела по иску Минюста о ликвидации РОО «Перспектива» – организации, которая объединяет предпринимателей со всей Беларуси.
– Лишат официальной регистрации и заберут документы – это очевидно уже. Такова участь и плата за то, что никогда не молчали, не прогибались и всегда были на стороне индивидуальных предпринимателей, активно отстаивая их права и интересы, на протяжении почти 20 лет, –
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Сказано – сделано. Лукашенко – чиновникам: «Ни один волос с предпринимателя и бизнесмена, который честно работает, упасть не должен»
Правитель отличился риторикой, которая кардинально отличается от того, что звучало из его уст в последнее время, а также – от реальности.
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