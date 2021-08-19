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Лукашенко: Бизнес и политика – это вещи разные

19.08.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: Бизнес и политика – это вещи разные

Бизнесмены не должны прикрывать уходом в политику те или иные махинации и нарушения закона. Такое мнение Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал в ходе рабочей встречи с министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко и председателем Комитета государственного контроля Василием Герасимовым во Дворце Независимости, передает БЕЛТА.

При этом Глава государства подчеркнул, что всего в законах не пропишешь и законы есть разные, будь то в политике или бизнесе. Соответственно любой бизнесмен и политик должны саблюдать законы.

Лукашенко также отметил, что никто в стране не намерен сводить счеты с представителями бизнеса.

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Бизнесмены не должны прикрывать уходом в политику те или иные махинации и нарушения закона. Такое мнение Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал в ходе...
 
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