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Лукашенко: Бизнес и политика – это вещи разные
Источник материала: ОНТ
Бизнесмены не должны прикрывать уходом в политику те или иные махинации и нарушения закона. Такое мнение Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал в ходе рабочей встречи с министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко и председателем Комитета государственного контроля Василием Герасимовым во Дворце Независимости,
При этом Глава государства подчеркнул, что всего в законах не пропишешь и законы есть разные, будь то в политике или бизнесе. Соответственно любой бизнесмен и политик должны саблюдать законы.
Лукашенко также отметил, что никто в стране не намерен сводить счеты с представителями бизнеса.
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Бизнесмены не должны прикрывать уходом в политику те или иные махинации и нарушения закона. Такое мнение Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал в ходе...
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