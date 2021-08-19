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Польские пограничники насильственно выдворяют беженцев

19.08.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Польские пограничники насильственно выдворяют беженцев

По проторенной дорожке. Вслед за Литвой в политическое безумие впала Польша – теперь и эта страна насильственно выдворяет беженцев.

К участку напротив одной из наших пограничных застав польские правоохранители на нескольких военных машинах привезли большое количество людей неславянской внешности. Их пытаются силой вытеснить на белорусскую землю.

Но беженцы, среди которых в основном граждане Афганистана, просят у поляков убежище не хотят уходить. На территории Польши мигранты организовали стихийный лагерь.

В качества оправданий своих действий перед международным сообществом, туда позвали журналистов и для картинки раздают людям воду и рассказывают, что якобы беженцы находятся там уже несколько дней.  

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По проторенной дорожке. Вслед за Литвой в политическое безумие впала Польша – теперь и эта страна насильственно выдворяет беженцев. К участку напротив одной из...
 
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