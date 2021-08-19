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Дети в интернете: как оградить их от опасности? Советы родителям

19.08.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дети в интернете: как оградить их от опасности? Советы родителям

Наши дети – в интернете. Увы, давно и надолго, и ничего мы с ними сделать не можем. Одна популярная социальная сеть недавно ввела ограничения – страницы пользователей младше 16 лет должны быть закрытыми. Все мы понимаем, такая мера – в целях безопасности наших же детей. 

Алла-Виктория и Мартин Киркоровы имеют почти 500 тысяч подписчиков на двоих. Дочери Александра Реввы – Алиса и Амели – еще на 200 тысяч больше. За жизнью 8-летнего Саши – сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской – внимательно следят более миллиона людей. А количество поклонников 15-летней модели и актрисы Кристины Пименовой – дочери экс-футболиста сборной России – и вовсе приближается к трем миллионам.

Одни родители сознательно заводят личный аккаунт своим детям, когда те еще даже не научились писать. Другие, наоборот, всячески оттягивают момент появления ребенка в Сети. Конечно, в какой-то степени интернет способен дополнить развитие ребенка. Но вместе с тем он не должен заменять детям реальную жизнь. 

«Миссис Вселенная Беларусь – 2019» и организатор конкурса красоты среди многодетных женщин сама воспитывает троих сыновей и дочь-подростка. Снимков детей в ее профиле не много, ведь Александра уверена, что каждая мама должна заниматься собой и развиваться, чтобы можно было гордиться не только детьми, но и личными, профессиональными успехами. А вот к вопросу появления собственного аккаунта у ребенка многодетная мама относится осторожно. И если сыновья пока проявляют интерес только к мобильным играм, то у 15-летней Сабрины уже все по-взрослому.  

Александра Никифорова, «Миссис Вселенная Беларусь – 2019», «Миссис Минск – 2019», многодетная мама: «У нее есть даже не одна страница в Instagram. Я стараюсь доверять ребенку. Задаю вопросы и говорю, что могут писать незнакомые. Даже совершеннолетние люди, и не нашего гражданства. Она мне рассказывает все, она мне показывает, что они появляются в запросах, удаляет их. Но тем не менее она рассказывает, что есть дети, которые иногда балуются таким образом, пытаясь общаться. И где-то там смеются с этого, а человек это может воспринимать всерьез».

Чтобы избежать таких ситуаций и сделать присутствие подростков в Сети безопаснее, тот же Instagram несколько недель назад ввел правила: теперь новые аккаунты детей до 16 лет будут закрытыми по умолчанию, а уже зарегистрированные подростки получат предложение ограничить доступ к своей странице. Кроме того, новый алгоритм позволит скрывать страницы несовершеннолетних от подозрительных аккаунтов. Но это поможет оградить ребенка лишь от части опасностей. А таит их в себе интернет немало. 

Дмитрий Мелешко, заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:  «Виртуальное общение деформирует коммуникативные способности и навыки ребенка, усложняя процесс реального общения. Суицид-сайты, суицидальные форумы потенциальных самоубийц, интернет-площадки, распространяющие различные молодежные субкультуры. Интернет-сайты порнографической направленности крайне часто встречаются на просторах всемирной Сети. Наркосайты. Участились случаи, когда несовершеннолетним под предлогом заработка предлагают заниматься распространением психотропов». 

Самый главный совет родителям – будьте «в теме», как говорит молодежь. Чтобы ребенок вам доверял, а вы его понимали, стоит быть на равных. Следите за трендами, осваивайте новые социальные сети и будьте в списке фолловеров своего ребенка.

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Теги: Минск
 
 
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Наши дети – в интернете. Увы, давно и надолго, и ничего мы с ними сделать не можем. Одна популярная социальная сеть недавно ввела ограничения – страницы...
 
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