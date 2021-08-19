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Арина Соболенко покидает теннисный турнир в Цинциннати
Источник материала: ОНТ
Белорусская теннисистка Арина Соболенко покидает теннисный турнир в Цинциннати.
Первый матч на соревнованиях стал для нее последним. В напряженной борьбе третья ракетка мира проиграла испанской теннисистке Пауле Бадосе – 7:5, 2:6, 6:7.
Из белорусок выступление в одиночном разряд продолжает лишь Виктория Азаренко.
В 1/16 финала она смогла справиться с американкой Алисон Риск – 6:2, 7:5 и в следующем круге сыграет с первой ракеткой мира Эшли Барти из Австралии.
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко покидает теннисный турнир в Цинциннати. Первый матч на соревнованиях стал для нее последним. В напряженной борьбе третья...
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