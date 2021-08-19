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Число жертв землетрясения на Гаити возросло до 2 189

19.08.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Число жертв землетрясения на Гаити возросло до 2 189

Настоящее бедствие на Гаити. Там продолжает расти число жертв землетрясения. По последним данным – погибших уже 2 189.

По данным ЮНИСЕФ, стихия затронула свыше миллиона жителей, в том числе 540 тысяч детей.

Стихия разрушила десятки тысяч домов, поиску выживших помешал тропический шторм с ливнями. Непогода не только оставила людей без крова, но и минимальные шансы на спасение раненых.

Многие больницы разрушены. Спасать людей врачам приходится в поставленных наспех палатках.

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Настоящее бедствие на Гаити. Там продолжает расти число жертв землетрясения. По последним данным – погибших уже 2 189. По данным ЮНИСЕФ, стихия затронула свыше...
 
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