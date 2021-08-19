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В Кыргызстане начинает работу Евразийский межправительственный совет
Источник материала: ОНТ
В Кыргызстане сегодня начинает работу Евразийский межправительственный совет. В Чолпон-Ату с рабочим визитом прибыл премьер-министр Беларуси.
Роман Головченко примет участие в заседании в узком и расширенном составах. Также намечены двусторонние переговоры с Председателем Правительства России – Михаилом Мишустиным.
Акцент межправсовета – на экономике. Речь пойдет в основном о торговых правилах для стран-участниц. Суммы таможенных пошлин, сближение тарифов, сокращение изъятий и ограничений, дорожные карты для транспортных перевозок.
Ожидается, что с главами делегаций встретится президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
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В Кыргызстане сегодня начинает работу Евразийский межправительственный совет. В Чолпон-Ату с рабочим визитом прибыл премьер-министр Беларуси. Роман Головченко...
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