В Бресте завершается следствие по «хороводному» делу

Источник материала: ОНТ

В Бресте завершается следствие по крупнейшему в городе делу о грубом нарушении общественного порядка. Его еще называют «хороводным».

События имели место в сентябре прошлого года. Протестная акция с незарегистрированной символикой, организованная кураторами из-за границы, прошла на центральном перекрестке областного центра: на пересечении бульваров Шевченко и Космонавтов с проспектом Машерова.

Чтобы успокоить толпу милиции пришлось применить спецсредства: водомет только обозначил свое присутствие. К слову, все участники митинга – установлены.

В отношении 70 виновных суды уже вынесли приговоры за аналогичные преступления.

Несмотря на то, что с момента событий прошел год, работа по установлению всех причастных к нарушению закона продолжается.

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