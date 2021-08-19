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В Бресте завершается следствие по «хороводному» делу
Источник материала: ОНТ
В Бресте завершается следствие по крупнейшему в городе делу о грубом нарушении общественного порядка. Его еще называют «хороводным».
События имели место в сентябре прошлого года. Протестная акция с незарегистрированной символикой, организованная кураторами из-за границы, прошла на центральном перекрестке областного центра: на пересечении бульваров Шевченко и Космонавтов с проспектом Машерова.
Чтобы успокоить толпу милиции пришлось применить спецсредства: водомет только обозначил свое присутствие. К слову, все участники митинга – установлены.
В отношении 70 виновных суды уже вынесли приговоры за аналогичные преступления.
Несмотря на то, что с момента событий прошел год, работа по установлению всех причастных к нарушению закона продолжается.
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В Бресте завершается следствие по крупнейшему в городе делу о грубом нарушении общественного порядка. Его еще называют «хороводным». События имели место в...
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