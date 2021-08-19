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Лукашенко: Бюджет Беларуси складывается лучше, чем могло быть
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко на встрече с министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко и председателем КГК Василием Герасимовым заявил, что в Беларуси в настоящее время бюджет складывается лучше, чем того ожидали,
ФОТО: БЕЛТА
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Александр Лукашенко на встрече с министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко и председателем КГК Василием Герасимовым заявил, что в Беларуси в настоящее время...
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