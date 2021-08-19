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В результате стрельбы в штате Индиана погибли две женщины
Источник материала: ОНТ
Уличный беспредел в США. В результате стрельбы в штате Индиана погибли две женщины.
Инцидент произошел на стоянке возле предприятия. Мужчина обстрелял своих же коллег. После чего попытался скрыться на автомобиле.
Однако почти сразу же попал в аварию и был арестован. О мотивах нападения пока не сообщается.
Известно, что все участники происшествия – работники предприятия по выпуску автомобильных кресел.
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Уличный беспредел в США. В результате стрельбы в штате Индиана погибли две женщины. Инцидент произошел на стоянке возле предприятия. Мужчина обстрелял своих же...
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