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В результате стрельбы в штате Индиана погибли две женщины

19.08.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В результате стрельбы в штате Индиана погибли две женщины

Уличный беспредел в США. В результате стрельбы в штате Индиана погибли две женщины.

Инцидент произошел на стоянке возле предприятия. Мужчина обстрелял своих же коллег. После чего попытался скрыться на автомобиле.

Однако почти сразу же попал в аварию и был арестован. О мотивах нападения пока не сообщается.

Известно, что все участники происшествия – работники предприятия по выпуску автомобильных кресел.

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Уличный беспредел в США. В результате стрельбы в штате Индиана погибли две женщины. Инцидент произошел на стоянке возле предприятия. Мужчина обстрелял своих же...
 
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