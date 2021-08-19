Защиту финансового рынка и борьбу с зарплатами в конвертах обсуждают на совещании у Лукашенко

Источник материала: ОНТ

Государство будет внимательно следить за уплатой налогов, при этом честные бизнесмены не подвергнутся давлению контролирующих органов.

Об этом сегодня шла речь во Дворце независимости, где Президент принял с докладом министра по налогам и сборам и главу Комитета госконтроля.

Налоги – дело святое. Это базовый тезис, из которого исходит Александр Лукашенко. Не зря ведь в обществе долгое время культивировалось: заплати налоги и живи спокойно.

В целом, ситуация в этой сфере стабильна. Отчисления в бюджет растут. Параллельно идет работа над совершенствованием законодательства, чтобы уплата налогов была простой и понятной. Однако государство не ослабляет контроль над этой сферой. Тем более, в последнее время выявлено немало крупных бизнесменов, которые пытались уйти в налоговую тень.

А вот честных и добропорядочных бизнесменов государство готово поддерживать. Никаких зачисток или давления на предпринимателей быть не должно. Это требование Президента.

Неизменна и позиция Александра Лукашенко относительно зарплат в конвертах: их быть не должно.

Фото: БЕЛТА

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