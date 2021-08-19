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В Риге тысячи человек собрались на митинг против обязательной вакцинации
Источник материала: ОНТ
Не находят поддержки у местного населения действия чиновников в странах Балтии. Рейтинги политиков падают на фоне ковид-ограничений. Так, в Риге митинг против обязательной вакцинации собрал тысячи человек.
Жители Латвии недовольны введением сертификатов вакцинации, которые фактически поделили людей на две группы. Те, кто прививается – получает все права на свободное перемещение, работу и посещение общественных мест. А те, кто против – сталкиваются с серьезными ограничениями до тех пор, пока не сделают себе прививку.
После шествия люди пикетировали резиденцию президента. В район были стянуты дополнительные силы правопорядка. Вокруг здания установили заграждения.
Власти города сообщили о многочисленных нарушениях санитарных ограничений участниками акции, а также о стычках с полицией.
Законопроект, против которого выступают жители Латвии, предполагает, что с 1 октября у работодателей будет право увольнять сотрудников, если они не смогут предъявить сертификат о вакцинации или перенесенной болезни.
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Не находят поддержки у местного населения действия чиновников в странах Балтии. Рейтинги политиков падают на фоне ковид-ограничений. Так, в Риге митинг против...
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