ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Будущее исламской системы Афганистана станет известно в ближайшие несколько дней

19.08.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Будущее исламской системы Афганистана станет известно в ближайшие несколько дней

«Талибы» утверждают, что учтут интересы всех этнических групп и меньшинств, однако оставят за собой ключевые посты в государстве.  

А сам Афганистан будет объявлен Исламским Эмиратом. Страна уже начинает жить по законам шариата. Боевики взяли под стражу трех женщин, которые занимали посты губернаторов. Об их местоположении ничего не известно.

Вместе с оружием исламисты взяли в руки и балончики с краской. Во всех городах замазывают женские лица на рекламной продукции. Многие местные жители еще надеются, что им удастся покинуть Афганистан.

В отчаянии родители передают своих детей через ворота в аэропорт Кабула. Это единственное место в стране, которое остается под контролем американских военных. Иного пути покинуть Афганистан больше нет. Ситуация там ухудшается.

В Кабуле не утихают пулеметные очереди. То, что для местных жителей – трагедия, для американских военных – обычная забава. Они издевательски делают селфи на фоне несчастных афганцев. А Президент США Джо Байден по-прежнему отрицает свою вину за ситуацию в регионе. И до сих пор не понимает, каким образом талибы захватили власть.

Тем временем, покинувший Афганистан действующий Президент страны Ашраф Гани записал видеообращение к нации. Он попросил не считать его предателем и отметил, что бежал в одной рубашке, опровергая информацию о больших сумках с деньгами.

Впрочем, Ашрафа Гани уже никто не считает серьезной политической фигурой, которая может помочь в разрешении кризиса в Афганистане. Кто официально возглавит страну – пока не известно.

Впрочем, эксперты утверждают, что даже внутри «Талибана» на этот счет нет единого мнения, борьбу за власть и сферы влияния ведут разные группировки, а значит – Афганистан может погрузиться в новую гражданскую войну.  

К слову, США заблокировали «Талибану» доступ к активам Афганистана. Речь о 10 миллиардах долларов. Поступление финансовой помощи от стран Евросоюза также прекращено.

Все это приводит к стремительному обесцениванию афганской валюты, в стране начался продовольственный кризис. В восточных провинциях вспыхнули протесты против «Талибов».

Главным центром сопротивления боевикам стал  город Асадабад.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Талибы» утверждают, что учтут интересы всех этнических групп и меньшинств, однако оставят за собой ключевые посты в государстве.   А сам Афганистан будет объявлен...
 
Новости дня
Новости разные
 
Более 73 тысяч многодетных семей получили матпомощь к учебному году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

18.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by