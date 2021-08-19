Будущее исламской системы Афганистана станет известно в ближайшие несколько дней

Источник материала: ОНТ

«Талибы» утверждают, что учтут интересы всех этнических групп и меньшинств, однако оставят за собой ключевые посты в государстве.

А сам Афганистан будет объявлен Исламским Эмиратом. Страна уже начинает жить по законам шариата. Боевики взяли под стражу трех женщин, которые занимали посты губернаторов. Об их местоположении ничего не известно.

Вместе с оружием исламисты взяли в руки и балончики с краской. Во всех городах замазывают женские лица на рекламной продукции. Многие местные жители еще надеются, что им удастся покинуть Афганистан.

В отчаянии родители передают своих детей через ворота в аэропорт Кабула. Это единственное место в стране, которое остается под контролем американских военных. Иного пути покинуть Афганистан больше нет. Ситуация там ухудшается.

В Кабуле не утихают пулеметные очереди. То, что для местных жителей – трагедия, для американских военных – обычная забава. Они издевательски делают селфи на фоне несчастных афганцев. А Президент США Джо Байден по-прежнему отрицает свою вину за ситуацию в регионе. И до сих пор не понимает, каким образом талибы захватили власть.

Тем временем, покинувший Афганистан действующий Президент страны Ашраф Гани записал видеообращение к нации. Он попросил не считать его предателем и отметил, что бежал в одной рубашке, опровергая информацию о больших сумках с деньгами.

Впрочем, Ашрафа Гани уже никто не считает серьезной политической фигурой, которая может помочь в разрешении кризиса в Афганистане. Кто официально возглавит страну – пока не известно.

Впрочем, эксперты утверждают, что даже внутри «Талибана» на этот счет нет единого мнения, борьбу за власть и сферы влияния ведут разные группировки, а значит – Афганистан может погрузиться в новую гражданскую войну.

К слову, США заблокировали «Талибану» доступ к активам Афганистана. Речь о 10 миллиардах долларов. Поступление финансовой помощи от стран Евросоюза также прекращено.

Все это приводит к стремительному обесцениванию афганской валюты, в стране начался продовольственный кризис. В восточных провинциях вспыхнули протесты против «Талибов».

Главным центром сопротивления боевикам стал город Асадабад.

Подписывайтесь на нас в Telegram