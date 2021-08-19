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Пабы Великобритании на грани закрытия – в стране заканчивается пиво

19.08.2021 12:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пабы Великобритании на грани закрытия – в стране заканчивается пиво

Многие пабы Великобритании оказались на грани закрытия из-за возникшего дефицита пива популярных сортов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Причиной острого дефицита, по словам директора Британской ассоциации пива и пабов Эммы Макларкин, стала нехватка водителей и складского персонала, вызвавшая, в свою очередь, перебои в поставках алкогольного напитка. Причиной же нехватки сотрудников стала пандемия COVID-19. В частности, из-за ограничительных мер многие водители не могут продлить свои водительские права. Проблему осложняет и тот факт, что до пандемии значительную долю от общего числа дальнобойщиков составляли мигранты, которые, из-за COVID-19, оказались вынуждены покинуть страну.

Больше всего от перебоев с поставками пострадали крупные сети пабов, привязанные к определенным брендам. В то же время индустрия крафтового пива пострадала в меньшей степени, равно как и пабы, не принадлежащие крупным сетям. К слову, сотрудники крупных сетей теперь призывают свое руководство обратить внимание именно на небольших местных производителей и поставщиков. Это, по их словам, поможет не только удержать заведения на плаву, но и простимулировать местную экономику.

При этом управляющий директор по политике и связям с общественностью Road Haulage Association (одной из крупнейших компаний-грузоперевозчиков Соединенного королевства) Род Маккензи отметил, что в данный момент правительство Великобритании использует краткосрочные меры по решению данной проблемы. В частности, к перевозкам привлекаются военные.

Впрочем, в скором времени ситуация может осложниться из-за предстоящей забастовки водителей компании GXO Logistics Drink – на её долю приходится порядка 40% поставок алкоголя в стране.

Фото: Freepik 

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Многие пабы Великобритании оказались на грани закрытия из-за возникшего дефицита пива популярных сортов. Об этом сообщает издание Daily Mail. Причиной острого...
 
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