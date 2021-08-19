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Яблочный Спас 19 августа: кому до Преображения нельзя яблоки и что нужно делать в этот день?
Источник материала: ОНТ
Православные верующие отмечают 19 августа Преображение Господне. В народе праздник называют Яблочным Спасом. В этот день в церквях освящают плоды.
Преображение Господне – один из 12 главных православных праздников. В этот день на горе Фавор Иисус Христос явил троим ученикам свою божественную сущность, чтобы в нем видели не только человека и учителя, но и Господа. Тогда на горе прозвучал голос Отца Небесного: «Это Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
Правило, согласно которому до праздника Преображения Господня нельзя есть яблоки, существует для монахов. Мирянам соблюдать его не обязательно.
19 августа в храмах освящают плоды. Но не только яблоки – приносить можно груши, сливы, виноград, абрикосы. Хозяйки, по традиции, должны выставить на стол разные блюда из яблок.
ФОТО: valaam.ru
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Православные верующие отмечают 19 августа Преображение Господне. В народе праздник называют Яблочным Спасом. В этот день в церквях освящают плоды. Преображение...
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