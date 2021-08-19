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Пьяный водитель съехал в кювет в Гродненской области – погиб его пассажир

19.08.2021 12:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пьяный водитель съехал в кювет в Гродненской области – погиб его пассажир

В Гродненской области пьяный водитель не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего погиб его пассажир. Об этом со ссылкой на данные Следственного комитета сообщает БЕЛТА.

Согласно предварительным данным, 33-летний житель Гродно около 17 часов 18 августа, находясь за рулем автомобиля Mercedes, ехал по дороге Индура-Одельск. Мужчина не справился с управлением и, допустив занос, съехал в кювет. В салоне автомобиля в момент аварии находился 44-летний пассажир – от полученных травм он скончался на месте происшествия.

Как позже было установлено, в момент ДТП водитель легковушки был пьян – концентрация алкоголя в его организме составила 1,7 промилле. Теперь ему грозит уголовная ответственность по ч.4 ст.317 Уголовного Кодекса Беларуси («Нарушение правил дорожного движения, лицом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Обстоятельства происшествия выясняются.

Фото: Следственный комитет

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Теги: Гродно
 
 
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В Гродненской области пьяный водитель не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего погиб его пассажир. Об этом со ссылкой на данные Следственного...
 
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