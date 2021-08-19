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Более 73 тысяч многодетных семей получили матпомощь к учебному году
Источник материала: ОНТ
Счастливая семья – один из приоритетов в социально-экономическом развитии страны на ближайшие пять лет. Особое внимание – многодетным.
В этом году материальную помощь к школе уже получили более 73 тысяч детей.
Размер единовременной выплаты на каждого ребенка – до 30 % бюджета прожиточного минимума. Конкретную сумму устанавливают регионы с учетом своих финансовых возможностей.
Подмога многодетным направляется и из других источников.
Это государственная адресная социальная помощь, средства профсоюзов, благотворительные акции.
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Счастливая семья – один из приоритетов в социально-экономическом развитии страны на ближайшие пять лет. Особое внимание – многодетным. В этом году материальную...
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