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Более 73 тысяч многодетных семей получили матпомощь к учебному году

19.08.2021 12:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Более 73 тысяч многодетных семей получили матпомощь к учебному году

Счастливая семья – один из приоритетов в социально-экономическом развитии страны на ближайшие пять лет. Особое внимание – многодетным.

В этом году материальную помощь к школе уже получили более 73 тысяч детей.

Размер единовременной выплаты на каждого ребенка – до 30 % бюджета прожиточного минимума. Конкретную сумму устанавливают регионы с учетом своих финансовых возможностей.

Подмога многодетным направляется и из других источников.

Это государственная адресная социальная помощь, средства профсоюзов, благотворительные акции.

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Счастливая семья – один из приоритетов в социально-экономическом развитии страны на ближайшие пять лет. Особое внимание – многодетным. В этом году материальную...
 
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