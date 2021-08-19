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Появилась информация об уходе Земфиры: Больше не хочу

19.08.2021 12:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Появилась информация об уходе Земфиры: Больше не хочу
Фото: Anton Belitsky / Russian Look / www.globallookpress.com
На странице певицы в Инстаграме появилось тревожное сообщение. Поклонники начали волноваться.

Артистка написала, что в нашем мире наступили темные времена. Для общения с поклонниками она выбрала белый цвет шрифта на черном фоне без принятых в "историях" личных блогов ярких фотографий и эмодзи. Певица указала, что перестала понимать, что происходит. Ей часто предлагают перейти на выступлений в дистанционном режиме, но, как сообщает РИА ФАН, она осознает, что за это придется платить ей самой,

По мнению Земфиры пандемия уничтожила ее профессию. "Больше ничего не хочу: ни концертов, ничего", – заявила вдруг популярная артистка. Она подчеркнула, что билеты, которые пропали, не сравнятся с исчезновением целой профессии.


Исполнительница отметила, что в прошлом году планировала выступления на девяти фестивалях, но выступила дважды. В этом году она выпустила новый альбом и была готова показать новую программу, но пока не случилось ни одного концерта. "Устала работать вхолостую", – отчаялась певица.

Земфира честно призналась, что у нее отпускаются руки. Она указала, что играть для "двадцати пиратов" и нескольких сознательных людей она не намерена. Однако артистка продолжит писать. Она рассказала, что в концерты больше не верит, но призвала всех сделать прививку. Также звезда анонсировала "грандиозный проект" своей подруги и коллеги, Ренаты Литвиновой.
 
 
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Артистка написала, что в нашем мире наступили темные времена
 
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