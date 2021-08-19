"Не хотим в Беларусь". Вся белорусская граница с ЕС забита нелегалами

В Литве заявляют о некой «площадке для съемок» того, «как литовские пограничники избивают нелегалов». На нейтральной полосе между Беларусью и Латвией застряла группа мигрантов, которые уже просят депортировать их в Ирак. В Польшу пытались нелегально перейти уже более 2100 человек. А белорусские пограничники обвиняют ЕС в избавлении от афганских беженцев.





«Площадка для съемок» нелегалов

опубликовала видео , на котором якобы белорусские пограничники снимают видео, как нелегальные мигранты рассказывают об «избиении» их литовцами. Служба безопасности государственной границы Литвы (СОГГЛ) 18 августа, на котором якобы белорусские пограничники снимают видео, как нелегальные мигранты рассказывают об «избиении» их литовцами.





Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сказала, что получена информация о том, что соседи выбрали специальную площадку для «съемок эпизодов как литовские пограничники избивают нелегалов», передает Delfi.lt.





«Белорусский режим использует все возможные методы. Поскольку это гибридная атака, мы видим попытки распространения дезинформации. У нас есть данные о подготовленной площадке для съемок, там создана картина приграничной территории и снимают разные «истории», с помощью которых пытаются ввести в заблуждение международные организации, распространять дезинформацию в других странах и у нас», – заявила она.





Кстати, между белорусскими и литовскими пограничными службами идет «война видеороликов». Так, Госпогранкомитет Беларуси 17 августа обвинил пограничников Литвы в том, что те с применением физической силы выталкивают беженцев на территорию Беларуси. В Литве же заявляют, именно белорусские силовики вытесняют мигрантов из Беларуси на литовскую территорию. К тому же и сами незаконно пересекают литовскую границу.





«Мы устали, нам плохо» — застрявшие нелегалы между Беларусью и Латвией

На латвийско-белорусской границе группа нелегальных мигрантов из Ирака уже неделю живет на нейтральной полосе.





Как сообщили латвийские активисты по помощи беженцам, их «пограничники доставляют им воду и еду, и один раз даже был врач для осмотра». Также даугавпилсский отдел Красного Креста обещал передать им все необходимое: одежду, сухое молоко и дождевики.





Нелегалов не пускают как латвийские, так и белорусские пограничники.





видео Deutsche Welle (DW), на котором рассказывает, что в застрявшей на границе группе беженцев находятся курдские семьи из Ирака, среди которых 11 детей. Один из мигрантов прислалDeutsche Welle (DW), на котором рассказывает, что в застрявшей на границе группе беженцев находятся курдские семьи из Ирака, среди которых 11 детей.





«Мы просим депортировать нас в Ирак — мы устали, нам плохо, нам никто не помогает. Тут холодно и дети начинают болеть», — сказал он.









На твит СМИ отреагировал министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Он обвинил журналистов DW, что репортаж необъективен.





«Вы не говорите о том, что власти Беларуси заставляют этих людей пересекать границу против их воли. Это стратегия гибридной войны, осуществляемая режимом Лукашенко против ЕС с целью активизировать общественное мнение в ЕС против ЕС. Будьте умнее», — написал он.





В Польше — более 2100 попыток попасть в страну

По информации МВД Польши уже 2100 человек пытались нелегально перейти польско-белорусскую границу. Из них 1342 человека развернули пограничники, а 758 нелегалов задержали и заключили в закрытые центры для беженцев.





А за сутки с 17 на 18 августа 138 человек пытались нелегально пробраться в Польшу.





Как рассказали в польском Управление по делам иностранцев для o2.pl, на социальные пособия в порядке предоставления международной защиты в июле приняли 943 человека, в том числе 314 в центры, а в августе (до 16 августа) — 454 человека, в том числе 177 в центры. Всего — 1397 человек с июля до середины августа.





Известно, что польские власти намерены удлинить на 50 километров ограждение из колючей проволоки на границе с Беларусью, а также ужесточить правила в отношении мигрантов в связи с наплывом нелегалов, прибывающих из соседнего государства.





Польша не будет обязана рассматривать заявку об убежище, если мигрант нелегально пересек границу или прибыл из страны, которая не считается опасной, включая Беларусь, Россию и Украину.





Что говорят белорусские пограничники?

опубликовал информацию «Кривое зеркало польских СМИ: как ЕС избавляется от афганских беженцев». А Госпогранкомитет Беларуси 18 августаинформацию «Кривое зеркало польских СМИ: как ЕС избавляется от афганских беженцев».





Там заявили, что «напротив участка пограничной заставы Русаки Гродненской погрангруппы 18 августа польскими правоохранителями на нескольких военных транспортных средствах доставлена большая группа мигрантов и предпринимается попытка их насильственного вытеснения» в Беларусь.





В Погранкомитете заявили, что «беженцы, среди которых в основном граждане Афганистана, открыто заявили представителям польской стороны о намерении подать прошения о предоставлении убежища и отказываются пересекать границу в Беларусь. Также, в знак протеста, беженцы организовали стихийный лагерь на территории Польши».





Они обвинили Польшу в попытке «исказить реальную картину происходящих событий».













«Для оправдания перед международной общественностью своих незаконных действий и подготовки ангажированных репортажей приглашены журналисты. В их присутствии мигрантам раздавались вода. Также представителям польских СМИ доводилась информация о том, что беженцы находятся на границе уже несколько дней» — написали в сообщении ГПК.





Также в телеграм-канале ГПК написали, что «слова, сказанные беженцем белорусскому пограничнику на линии государственной границы, в дополнительных комментариях не нуждаются».





На видео белорусский пограничник предложил беженцам из Афганистана идти в Беларусь. Те ответили по очереди примерно одинаково: «Нет, мы не хотим в Беларусь». Нелегалы заявили, что хотят попасть через Польшу в Европу (в приватности, Германию).





В Латвию не пустили уже около 400 нелегалов. А в ГПК Беларуси заявили о новых мигрантах из Индии и Кубы, которых «жестоко избили литовские силовики»

Начальник Государственной пограничной охраны Латвии Гунтис Пуяц заявил, что до полуночи 15 августа развернули обратно 395 нелегальных мигрантов. А в телеграм-канале Госпогранкомитета Беларуси заявили, что 15 и 16 августа на участке пограничной заставы «Молодечненская» Сморгонской погрангруппы обнаружили несколько групп мигрантов — граждан Индии и Кубы.