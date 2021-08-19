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"Не хотим в Беларусь". Вся белорусская граница с ЕС забита нелегалами
Источник материала: Партизан
Что говорят в ГПК, и на что жалуются в Польше, Литве и Латвии?
В Литве заявляют о некой «площадке для съемок» того, «как литовские пограничники избивают нелегалов». На нейтральной полосе между Беларусью и Латвией застряла группа мигрантов, которые уже просят депортировать их в Ирак. В Польшу пытались нелегально перейти уже более 2100 человек. А белорусские пограничники обвиняют ЕС в избавлении от афганских беженцев.
«Площадка для съемок» нелегалов
Служба безопасности государственной границы Литвы (СОГГЛ) 18 августа
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сказала, что получена информация о том, что соседи выбрали специальную площадку для «съемок эпизодов как литовские пограничники избивают нелегалов», передает Delfi.lt.
«Белорусский режим использует все возможные методы. Поскольку это гибридная атака, мы видим попытки распространения дезинформации. У нас есть данные о подготовленной площадке для съемок, там создана картина приграничной территории и снимают разные «истории», с помощью которых пытаются ввести в заблуждение международные организации, распространять дезинформацию в других странах и у нас», – заявила она.
Кстати, между белорусскими и литовскими пограничными службами идет «война видеороликов». Так, Госпогранкомитет Беларуси 17 августа обвинил пограничников Литвы в том, что те с применением физической силы выталкивают беженцев на территорию Беларуси. В Литве же заявляют, именно белорусские силовики вытесняют мигрантов из Беларуси на литовскую территорию. К тому же и сами незаконно пересекают литовскую границу.
«Мы устали, нам плохо» — застрявшие нелегалы между Беларусью и Латвией
На латвийско-белорусской границе группа нелегальных мигрантов из Ирака уже неделю живет на нейтральной полосе.
Как сообщили латвийские активисты по помощи беженцам, их «пограничники доставляют им воду и еду, и один раз даже был врач для осмотра». Также даугавпилсский отдел Красного Креста обещал передать им все необходимое: одежду, сухое молоко и дождевики.
Нелегалов не пускают как латвийские, так и белорусские пограничники.
Один из мигрантов прислал
«Мы просим депортировать нас в Ирак — мы устали, нам плохо, нам никто не помогает. Тут холодно и дети начинают болеть», — сказал он.
На твит СМИ отреагировал министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Он обвинил журналистов DW, что репортаж необъективен.
«Вы не говорите о том, что власти Беларуси заставляют этих людей пересекать границу против их воли. Это стратегия гибридной войны, осуществляемая режимом Лукашенко против ЕС с целью активизировать общественное мнение в ЕС против ЕС. Будьте умнее», — написал он.
В Польше — более 2100 попыток попасть в страну
По информации МВД Польши уже 2100 человек пытались нелегально перейти польско-белорусскую границу. Из них 1342 человека развернули пограничники, а 758 нелегалов задержали и заключили в закрытые центры для беженцев.
А за сутки с 17 на 18 августа 138 человек пытались нелегально пробраться в Польшу.
Как рассказали в польском Управление по делам иностранцев для o2.pl, на социальные пособия в порядке предоставления международной защиты в июле приняли 943 человека, в том числе 314 в центры, а в августе (до 16 августа) — 454 человека, в том числе 177 в центры. Всего — 1397 человек с июля до середины августа.
Известно, что польские власти намерены удлинить на 50 километров ограждение из колючей проволоки на границе с Беларусью, а также ужесточить правила в отношении мигрантов в связи с наплывом нелегалов, прибывающих из соседнего государства.
Польша не будет обязана рассматривать заявку об убежище, если мигрант нелегально пересек границу или прибыл из страны, которая не считается опасной, включая Беларусь, Россию и Украину.
Что говорят белорусские пограничники?
А Госпогранкомитет Беларуси 18 августа
Там заявили, что «напротив участка пограничной заставы Русаки Гродненской погрангруппы 18 августа польскими правоохранителями на нескольких военных транспортных средствах доставлена большая группа мигрантов и предпринимается попытка их насильственного вытеснения» в Беларусь.
В Погранкомитете заявили, что «беженцы, среди которых в основном граждане Афганистана, открыто заявили представителям польской стороны о намерении подать прошения о предоставлении убежища и отказываются пересекать границу в Беларусь. Также, в знак протеста, беженцы организовали стихийный лагерь на территории Польши».
Они обвинили Польшу в попытке «исказить реальную картину происходящих событий».
«Для оправдания перед международной общественностью своих незаконных действий и подготовки ангажированных репортажей приглашены журналисты. В их присутствии мигрантам раздавались вода. Также представителям польских СМИ доводилась информация о том, что беженцы находятся на границе уже несколько дней» — написали в сообщении ГПК.
Также в телеграм-канале ГПК написали, что «слова, сказанные беженцем белорусскому пограничнику на линии государственной границы, в дополнительных комментариях не нуждаются».
На видео белорусский пограничник предложил беженцам из Афганистана идти в Беларусь. Те ответили по очереди примерно одинаково: «Нет, мы не хотим в Беларусь». Нелегалы заявили, что хотят попасть через Польшу в Европу (в приватности, Германию).
В Латвию не пустили уже около 400 нелегалов. А в ГПК Беларуси заявили о новых мигрантах из Индии и Кубы, которых «жестоко избили литовские силовики»
Начальник Государственной пограничной охраны Латвии Гунтис Пуяц заявил, что до полуночи 15 августа развернули обратно 395 нелегальных мигрантов. А в телеграм-канале Госпогранкомитета Беларуси заявили, что 15 и 16 августа на участке пограничной заставы «Молодечненская» Сморгонской погрангруппы обнаружили несколько групп мигрантов — граждан Индии и Кубы.
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Что говорят в ГПК, и на что жалуются в Польше, Литве и Латвии?
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