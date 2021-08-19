Для задержанных сотрудников и экс-директора БелаПАН приняли передачи

В изоляторе временного содержания на Окрестина приняли передачи для главного редактора — директора БелаПАН Ирины Левшиной, бухгалтера Екатерины Боевой и бывшего директора компании Дмитрия Новожилова.



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Все трое были задержаны 18 августа после обысков дома и в офисе компании. Также в этот день обыски прошли дома у заместителя главного редактора Александра Зайцева, журналистов Ирины Турчиной и Захара Щербакова.

Щербаков и Турчина были допрошены в УСК по Минску, после чего отпущены под подписку о неразглашении. Зайцев на допрос не доставлялся, но подписал обязательство о явке .

В постановлениях на обыск было указано, что они проводятся в рамках возбужденных уголовных дел о массовых беспорядках и групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. По всей видимости, речь идет о статьях 293 и 342 Уголовного кодекса.

Сервер, на котором размещался сайт компании, изъят. Сайт недоступен. Также изъят редакционный сервер.

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