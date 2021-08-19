Иосуб: «Чем дальше, тем больше появляется вопросов»

Источник материала: Салiдарнасць

Финансовый аналитик — о данных Белстата.





Национальный статистический комитет осуществил первую оценку валового внутреннего продукта за январь-июль 2021 года. «Экономика Беларуси» отмечает, что при этом рост ВВП Беларуси в июле 2021 года составил 0%.

Филин расспросил старшего аналитика «Альпари Евразия» Вадима Иосуба, что это значит. И пора ли начинать волноваться?

— На самом деле рост ВВП не нулевой. Тут, скорее, вопрос к тем, кто его так оценил. Дело в том, что у нас в стране ВВП считается нарастающим итогом с начала года к соответствующему периоду прошлого года. То есть последние данные на сегодня — это ВВП с января по июль этого года по сравнению с тем же промежутком 2020-го.

Если считать таким образом, то валовой внутренний продукт показал такой же результат, как и месяцем ранее. То есть по-прежнему темпы роста ВВП за семь месяцев составляют 3,3%. В принципе, этот показатель можно считать иначе: сравнивать ВВП не за период, а за конкретный месяц, то есть июль 2021 года с июлем 2020 года.

Но и тогда расчеты показывают рост на те же 3,3%. То есть, мне кажется, некоторые не разобравшись (но в связи с тем, что темпы роста за семь месяцев не изменились по сравнению с темпами роста за шесть месяцев), назвали это нулевым ростом. Хотя получается, что темпы роста просто не изменились.

Это если говорить о текущей официальной статистике и исходить из того, что она достоверная. Потому что чем дальше, тем больше появляется вопросов к данным Белстата по ВВП. Там не вяжутся некоторые вещи.

Например, в данных Белстата происходит заметный рост грузоперевозок при стагнации транспортных услуг.

Тут проблема в том, что никаких альтернативных источников подсчета у нас нет. Остается либо верить цифрам Белстата, либо нет.

В 2021 году рост валового внутреннего продукта запланирован на уровне 1,8%. Эти планы еще реализуемы?







Вадим Иосуб. Фото belbiz.by

— Нет, они вряд ли были такими на момент принятия, а сейчас очевидно нереализуемы. Напомню, эти планы закладывались прошлым летом, а были утверждены в конце осени-2020. Тогда правительство не учитывало возможные экономические санкции.

Тут надо отметить, де-факто санкции хоть и приняты, но еще не действуют. По европейским санкциям, например, дана отсрочка действующих контрактов, а американские, относящиеся к «Беларуськалию», тоже начнут работать в конце года.

Сейчас уже есть проблемы с банковскими платежами. Вероятнее всего, дальше они будут только нарастать. То есть банально возникают проблемы с платежами за импорт, получением денег за экспорт, по крайней мере, если речь идет о платежах в долларах и евро.

И нарастание санкций ближе к концу года будет оказывать сильное давление на темпы роста экономики. Мне кажется, что с учетом этого нарастания, год может закончиться в минусе примерно на полтора процента, — прогнозирует экономист.