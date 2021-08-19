Источник материала: Салiдарнасць

Виктория Василевич — о взаимосвязях в белорусских реалиях.





Согласно данным Белстата, с начала текущего года уменьшается розничный товарооборот непродовольственных товаров. По официальной статистике, замедлило рост и благосостояние белорусов.

Экономический аналитик Виктория Василевич считает, что эти данные взаимосвязаны.

— Эта статистика помогает косвенно оценить нарастающий поток миграции белорусов — вымывания покупателей за пределы досягаемости самых умелых маркетологов. Состоятельные белорусы покидают торговые залы страны в двух направлениях: в тюрьму или в эмиграцию, — констатирует эксперт в экспресс-комментарии «Салідарнасці».

Она отмечает, что сами власти привели к тому, что в стране значительно снизилось количество обеспеченных людей, которые существенно влияли на покупательную способность.

— Для того, чтобы состоятельные люди покинули страну, все сделано теми, кто определяет сейчас политику государства. Это и были как раз те люди, которые не жили от зарплаты до зарплаты — те, кто позволял себе часто обновлять бытовую технику, менять автомобили, строиться, делать ремонт и т.д.

Получается, что в стране остается наибольшее количество людей, которые, как в рабовладельческие времена, работают только на питание своих семей. Ни для кого не секрет, что белорусы и в прежние годы тратили на продукты питания в среднем до 70% своего совокупного дохода. Предположу, что динамика этого показателя галопом приближается к 90%.

В то время, как в развитых странах этот показатель составляет 20-30% бюджета. Остальное — это капитал, позволяющий путешествовать, покупать недвижимость, дорогие товары, получать образование и т.д.

Поскольку в Беларуси остается все меньше людей, которые могут тратить свои свободные средства на то, чтобы покупать непродовольственные товары, проседать будут все торговые сети, предлагающие технику, автомобили и подобные товары среднего сегмента и выше. И дальше ситуация будет только ухудшаться, — полагает собеседница «Салiдарнасцi».







Она добавила, что ситуацию существенно усложняют всевозможные ограничения на импорт товаров и услуг:

— Если политика закрытия потоков импорта будет продолжаться, как это было заявлено с высоких трибун, то даже те граждане, которые остаются, перестанут покупать импортную технику, потому что ее невозможно будет ремонтировать при отсутствии доступа к запчастям и технологиям.

Этот снежный ком будет только нарастать. Понятно, что «схлопнутся» бизнесы тех, кто работает с зарубежными поставщиками и иностранными производителями.

И еще один немаловажный фактор. У нас, белорусов, на генетическом уровне вследствие многих вековых войн заложена некая предусмотрительность как инстинкт — опасливая подготовка к тяжелым временам. Поэтому и сейчас люди не видят необходимости в покупке дорогих непродовольственных товаров.

А, наоборот, запасаются «несгораемыми» пассивами, продуктами питания и средствами первой необходимости, пытаясь обеспечить себя основополагающим, исходя из текущих реалий и просматриваемых перспектив. Это и отразилось в статистике.