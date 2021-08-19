Источник материала: ProBusiness

Apple Watch — это наручные часы или аппарат для передачи данных? От правильного ответа зависит, сколько компания заплатит пошлины — 10% или 0% и не получит ли штраф. Что такое товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности, как присваивать код перевозимой продукции и как правильно обжаловать решение таможенных органов, рассказывает Сергей Хмылко, управляющий партнер Адвокатского бюро «Хмылко, Ярмош и партнеры» .

Сергей Хмылко

Управляющий партнер Адвокатского бюро «Хмылко, Ярмош и партнеры»

— В 1988 году Всемирной торговой организацией была разработана Гармонизированная система описания и кодирования товаров (Harmonized Commodity Description and Coding System, далее — ГС). ГС представляет собой древовидную иерархическую структуру, содержащую 21 секцию, 96 глав и более чем 5 тысяч заголовков и подзаголовков, построенную по принципам логического разделения номенклатуры на группы в зависимости от способа происхождения/производства, химического состава и назначения использования продукта.

У Евразийского экономического союза есть своя товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (далее — ТН ВЭД ЕАЭС). Этот классификатор применяется в таможенных операциях стран — участниц ЕАЭС, в том числе с целью определения единого таможенного тарифа (размера пошлины, подлежащей уплате).

Как это работает?

Для Беларуси как для члена ЕАЭС действует классификатор , утвержденный решением Совета ЕЭК. ТН ВЭД ЕАЭС состоит из 21 раздела, 97 групп и содержит свыше 15 тысяч элементов. Каждый элемент товарной номенклатуры имеет код, наименование, дополнительные единицы измерения и ставку ввозной пошлины. Основной единицей измерения в классификаторе является килограмм.



Фото: imperialnews.tk

Алгоритм определения кода сводится к последовательному применению шести правил классификации товаров — так называемых основных правил интерпретации ТН ВЭД (далее — ОПИ ТН ВЭД). Для точной классификации номенклатурной позиции необходимо хорошо знать устройство и назначение товара (его определяющие свойства), принцип работы (уметь выделить главные функции), материал, из которого он изготовлен, иногда нужно знать также технологию изготовления товара.

Систематизация основана на четырех основных критериях:

Материал, из которого изготовлен продукт (физико-химический состав)

Форма изделия

Назначение товара, его основные функции

Степень обработки (переработки).

Почему это важно?

От определения кода ТН ВЭД зависит размер таможенной пошлины, подлежащей уплате при ввозе товара, а также иные обязанности организации, например, по приобретению контрольных идентификационных знаков, использованию льгот и т.п. Ошибка в определении кода может очень дорого стоить.

По умолчанию обязанность правильного определения кода ТН ВЭД лежит на самом субъекте хозяйствования. Таможенный орган лишь проверяет правильность классификации. При этом такая проверка является одной из форм таможенного контроля и может осуществляться в течение 3 лет с момента ввоза товара.



Фото: spmag.ru

На практике изучить каждую таможенную декларацию на предмет правильности кода до выпуска товара в обращение — невозможно. Поэтому таможенные органы активно используют постконтроль, осуществляя проверку уже после ввоза товара, но в пределах трехлетнего срока.

Для компании такой механизм несет дополнительные риски, так как при ввозе товара субъект формирует свою отпускную цену, исходя из задекларированной стоимости продукции и примененной к ней пошлины. Изменение размера пошлины спустя 2 года, когда товар уже реализован покупателями по начальной ценовой стратегии, может привести к убыткам.

Также изменение кода до выпуска товара в свободное обращение позволяет компании оценить перспективы дальнейшей реализации и в случае необходимости реэкспортировать товар.

Очень тонкая грань: кейсы компаний

С точки зрения свойств и функций товар может попадать под описание нескольких позиций классификации. И это проблема. Выше я привела пример со смарт-часами, которые могут относиться как к позиции «часы», так и к позиции «аппаратура для передачи данных» (если исходить из основной функции).

Кейс № 1. Неразбериха с функциями клапанов

Субъект хозяйствования ввез на территорию ЕАЭС «термостатические смесительные клапаны» и задекларировал по коду 8481 80 110 0 ТН ВЭД ЕАЭС — товарной позиции «арматура смесительная», пошлина по которой составляет 7%.

Таможенный орган в рамках постконтроля запросил инструкцию и упаковку от товара, фотографии смесительного клапана и установил, что в нем имеется функция защиты от ожога (то есть встроенный датчик позволяет отрегулировать температуру исходящей смешанной воды), в связи с чем посчитал, что данные функции товара свидетельствуют о его принадлежности к товарной позиции «регуляторы температуры» — код 8481 80 510 0 ТН ВЭД ЕАЭС, где пошлина составляет 10%.

Чем закончилось. На субъект хозяйствования была возложена обязанность доплатить пошлину с учетом пени и НДС. Также компанию привлекли к административной ответственности за несвоевременную уплату налоговых обязательств.



Фото: znamenka.info

Выводы. Основное правило, о котором следует помнить субъекту хозяйствования — коды товаров, указанные в коммерческих, транспортных (перевозочных) и (или) иных документах, а также в заключениях, справках, актах экспертиз, выдаваемых экспертными учреждениями, не являются обязательными для классификации товаров (п. 4 ст. 20 ТК ЕАЭС).

Это означает, что никакие документы и доказательства не имеют значения для таможенного органа для целей оценки товара.

Как указывалось выше, действующий на территории ЕАЭС классификатор основан на Гармонизированной системе описания и кодирования товаров ВТО, то есть описание товаров практически единое для всех стран.

Товар, производимый в Германии/Франции/Китае, уже классифицирован в данных странах, и код часто можно встретить в коммерческих документах продавца (инвойсе) или даже в официальных документах страны происхождения (сертификат о происхождении, сертификаты испытаний и т.п.). Однако данные документы не являются обязательными для таможенных органов, и решение сотрудников таможни может отличаться от того, как классифицируют товар в остальном мире.



Фото: drive2.ru

Более того, известны случаи, когда решение белорусской таможни отличается от решения российского таможенного органа.

Кейс № 2. Фармацевтическое изделие или все-таки текстиль?

На территории третьей страны производилась подкладная резино-тканевая клеенка. Разные поставщики ввозили продукцию в Беларусь и Россию. Однако в декларации для обеих стран товар указывался под одинаковым кодом «изделия гигиенические или фармацевтические из вулканизованной резины».

Чем закончилось. Таможенные органы и России, и Беларуси в рамках постконтроля приняли решение о необходимости классификации товара по коду «текстильные материалы прорезиненные — прочие» с доначислением пошлины 5%.

Оба решения оспаривались в суде, при этом российский арбитражный суд в трех инстанциях признал выводы таможенного органа необоснованными и вернул прежнюю классификацию товара (фармацевтическое резиновое изделие). А белорусский экономический суд в трех инстанциях, наоборот, признал решение таможенного органа законным и обязал компанию выплатить пошлину.

Выводы. В работе таможенных органов России и Беларуси есть отличия. В Беларуси, к примеру, по решению таможенного органа игровые компьютерные диски подлежат классификации по коду 50 00 с уплатой пошлины 5%, а в России аналогичный товар декларируется по коду 45 00 с беспошлинным ввозом.

Несмотря на то, что оспорить решение белорусского таможенного органа бывает достаточно сложно, опускать руки не стоит. Отстаивать свою правоту можно и нужно.

Как правильно определить код ТН ВЭД?

Таможенное законодательство предусматривает процедуру получения предварительного решения о классификации товара и аккумулирования в единой базе, а также предоставляет право уполномоченным органам выносить решения о классификации товаров.



Фото: simplereceptik.ru

В первую очередь необходимо проверить, оценивали ли таможенные органы интересующие вас товары ранее. Лучше использовать для этого несколько источников. Например, принятые решения по конкретной продукции находятся в базе данных ЕАЭС . Решения ЕАЭС относительно классификации сложных товаров размещены на сайте Евразийской экономической комиссии.

Следует обратить внимание на детальное описание каждой категории товаров, которую можно найти на сайте Государственного таможенного комитета в разделе «Разъяснения».

Если интересующая вас продукция отсутствует в базе данных, можно обратиться к экспертам за предварительным решением о классификации товара. Такую процедуру осуществляет Минская центральная таможня, регламент услуги описан на сайте государственного органа. Стоимость — 300 бел. рублей (около $ 120). Предварительное решение выносится в отношении одного наименования товара (включая определенную марку, модель, артикул или модификацию).

Минус процедуры — это длительный срок принятия решения — до 90 дней (с учетом получения дополнительных документов может растянуться до 150 дней).

Плюс процедуры — наличие предварительного решения с большой долей вероятности исключит в будущем изменение классификационного кода и доначисление налоговых обязательств и штрафов. Это важно в случае спорности кода и больших объемов поставок товара.

Вероятность, что предварительное решение таможенного органа не совпадет с решением во время камеральной проверки, все равно остается, так как сотрудники таможни проводят оценку по предоставленным документам, которые могут описывать товар не в полной мере или являться недостоверными.

Также напомним, что классификация продукции в третьих странах, даже при наличии официальных документов с указанием кода, не является безусловным основанием для применения именно этого кода в ЕАЭС. Таможенный орган имеет право изменить код.

Что делать, если таможня проверяет код ТН ВЭД?

Как мы уже говорили, таможенный орган может проверить правильность заявленного кода в течение 3 лет после ввоза товара. Как правило, в этот момент компания получает требование о предоставлении документов на продукцию. Это показатель, что таможенный орган начал камеральную проверку и с большой долей вероятности может принять решение об изменении классификационного кода.

К требованию таможенного органа следует отнестись очень серьезно, собрать и предоставить убедительные доказательства того, что ваш товар обладает теми характеристиками, свойствами и назначением, которые указаны в использованном коде ТН ВЭД.

Для этого рекомендуем действовать по следующему алгоритму:

Изучить описание товарной позиции номенклатуры вашего кода, а также смежного кода, который может быть применен к товару. Прочитать все примечания (в том числе дополнительные) к разделам, группам ТН ВЭД и субпозициям как заявленного кода, так и смежного. Узнать основные правила интерпретации ТН ВЭД. Исходя из данной информации, выделить то основное свойство/характеристику товара, которые являются определяющими. Подготовить доказательства того, что товар обладает тем свойством/составом/назначением, которое является определяющим для задекларированного кода. Подготовить доказательства того, что иное свойство/характеристика/назначение в товаре, которое может стать основанием для классификации по другой товарной позиции, не является определяющим.

Например, компания привезла игровой автомат с боксерской грушей, который измеряет силу удара кулаком и выводит результаты на небольшом дисплее. Региональная таможня в рамках постконтроля посчитала, что данный товар, с учетом наличия в нем дисплея, следует относить к позиции «игры с экраном». Компания обжаловала решение, так как дисплей лишь показывает результат игры (силу удара), но не воспроизводит изображение (сюжет игры) и, соответственно, подлежит другой классификации. Государственный таможенный комитет посчитал аргументы убедительными и отменил решение региональной таможни.



Фото: maximonline.ru

В качестве доказательств могут использоваться:

Пробы и образцы товара

Сертификаты качества, протоколы испытаний, акты экспертиз экспертных организаций

Заключения эксперта или специалистов по вопросам свойств товара

Технические и нормативно-технические документы (например, технические паспорта, рецептуры и технические условия и др.)

Схемы, чертежи, рисунки и фотографии товара

Рекламные проспекты, информационные листки, сведения с сайтов производителя и т.п.

Подчеркиваем, что в данном случае нет необходимости указывать в документах конкретный код, так как ни один код не является обязательным для таможни.

То есть если субъект закажет экспертизу у независимого эксперта, чтобы получить заключение с конкретным кодом классификации, то это напрасно потраченные деньги и время, так как такой документ не будет иметь никакого значения для таможенного органа.

Цель экспертизы и сбора доказательств — это подтвердить, что товар обладает необходимыми свойствами/характеристиками/составом/назначением задекларированного кода и не обладает теми свойствами, которые являются определяющими для изменения классификации.

То есть перед экспертом должен быть поставлен примерно такой вопрос: Обладает ли товар определенным свойством и содержит ли он в своем составе вещества? если да, то в каком количестве и соотношении? Совокупность доказательств и формулировка вопроса зависит от конкретной ситуации.

В случае, если субъект хозяйствования, представив подобные документы, не убедит таможенный орган, то в его отношении будет составлен акт камеральной проверки и, скорее всего, на расчетный счет будет наложен арест на предварительно рассчитанную сумму неисполненных обязательств с пеней.

В течение 15 рабочих дней с момента получения акта субъект может подать свои возражения. Таможенные органы их оценят и отправят субъекту хозяйствования свое заключение в течение 15 рабочих дней. Далее в течение 30 рабочих дней будет принято решение о взыскании неисполненных обязательств и пени.

Если компания оплатит все доначисленные обязательства и ½ пени в течение 10 рабочих дней с момента получения решения, то от оставшейся ½ пени субъект освобождается (правило, кстати, действует и до принятия решения, то есть с момента получения акта камеральной проверки).

Если компания не согласна с решением таможни, она может обратиться в вышестоящий орган (Государственный таможенный комитет) или в суд.

При направлении жалобы в ГТК пошлина не уплачивается. Комитет пришлет ответ в течение 1 месяца или 2−6 месяцев в случае продления рассмотрения. Личная явка законодательством не предусмотрена, но жалоба может быть подана на приеме у должностного лица таможенного комитета. Срок обжалования — 1 год с момента вынесения решения.

Обжалование в ГТК не приостанавливает течение срока для обжалования в суд, это важно помнить.

Жалоба в суд предусматривает личную явку как представителя субъекта хозяйствования, так и представителя таможенного органа на судебное заседание и участие в состязательном процессе. То есть каждая из сторон должна убедить суд в своей правоте, предъявляя доказательства.

На практике суд привлекает по таким делам ГТК в качестве органа для дачи своего заключения. Процесс занимает примерно 2 месяца в суде первой инстанции, а обжалование — от 2 до 3 месяцев.

Вместо вывода

Отдельная статистика рассмотрения таможенных споров не публикуется, но по информации от председателя экономического суда г. Минска, обоснованными признаются в среднем 12% требований, которые предъявляются к таможенным органам. Статистика по годам может несколько разниться, но это средний показатель.

Из этого следует основная рекомендация: легче предотвратить спор с таможней, правильно организовав процедуру классификации товара, чем в последующем заниматься оспариванием решений.

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