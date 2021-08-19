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Глава Европарламента пообещал Литве помощь в укреплении литовско-белорусской границы
Источник материала: Навiны
Глава Европейского парламента Давид Сассоли в ходе визита в Вильнюс пообещал властям Литвы поддержку в укреплении безопасности на литовско-белорусской границе.
Давид Сассоли подчеркнул, что приехал в Вильнюс, чтобы напомнить, что граница между Литвой и Беларусью — это европейская граница, пишет
«Я видел скандальные фотографии, на которых белорусские служащие толкают этих людей через границу. Это вопрос гуманности, в то же время — это вопрос защиты границы Европейского союза», — сказал Сассоли.
Глава Европарламента заверил, что институты ЕС предпримут необходимые меры для обеспечения безопасности литовско-белорусской границы.
В пункте пропуска на литовско-белорусской границе в Медниках председатель Европейского парламента также встретился с главами парламентов стран Балтии.
Как сообщалось, 2 июля Литва
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте
Ранее сообщалась, что
19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что
По данным литовских властей, на комплексные мероприятия по противодействию нелегальной миграции (оборудование забора, интеллектуальное наблюдение за границей, усиленный погранконтроль вместе с союзниками по ЕС)
По неофициальной информации, 6 августа иракские самолеты
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Глава Европейского парламента Давид Сассоли в ходе визита в Вильнюс пообещал властям Литвы поддержку в укреплении безопасности на литовско-белорусской границе.
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