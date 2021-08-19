Глава Европарламента пообещал Литве помощь в укреплении литовско-белорусской границы

Глава Европейского парламента Давид Сассоли в ходе визита в Вильнюс пообещал властям Литвы поддержку в укреплении безопасности на литовско-белорусской границе.



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Давид Сассоли подчеркнул, что приехал в Вильнюс, чтобы напомнить, что граница между Литвой и Беларусью — это европейская граница, пишет polskieradio.pl . По его словам, то, что там происходит, говорит о том, насколько агрессивен режим Александра Лукашенко, который эксплуатирует нечастных женщин и мужчин.

«Я видел скандальные фотографии, на которых белорусские служащие толкают этих людей через границу. Это вопрос гуманности, в то же время — это вопрос защиты границы Европейского союза», — сказал Сассоли.

Глава Европарламента заверил, что институты ЕС предпримут необходимые меры для обеспечения безопасности литовско-белорусской границы.

В пункте пропуска на литовско-белорусской границе в Медниках председатель Европейского парламента также встретился с главами парламентов стран Балтии.

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси . Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла , что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует .

19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили . «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.

По данным литовских властей, на комплексные мероприятия по противодействию нелегальной миграции (оборудование забора, интеллектуальное наблюдение за границей, усиленный погранконтроль вместе с союзниками по ЕС) может потребоваться до полумиллиарда евро.

По неофициальной информации, 6 августа иракские самолеты прибыли в Минск пустыми и забрали пассажиров на обратный рейс.

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