«Я предлагал, конечно, «Солнышко в руках». Алексей Талай рассказал, как пришла идея назвать фонд в честь себя

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Как пришла идея создать фонд имени себя?





Алексей Талай, паралимпиец, мотивационный тренер, основатель благотворительного фонда:

Друзья, товарищи, когда мы размышляли, как назвать нашу структуру, приняли решение – естественно, спросив меня, не против ли я назвать своим именем. Как человек, стратегически мыслящий на перспективу на долгосрочную, я понимал, что, видимо, на самом деле это объективно: уже некоторое имя, репутация. Почему бы нет? Я предлагал, конечно, «Солнышко в руках», «Счастье», «Солнышко» и так далее, но…





Читайте также:

Я плачу налоги, почему должен ещё заниматься благотворительностью? Три ответа на сложный вопрос

Талай о личной мотивации и помощи фонда: «Мы не желаем делать инвалида еще более иждивенцем общества»

«Ну, цыганский табор пошёл». Мать шестерых детей о том, как пришла в ассоциацию многодетных родителей