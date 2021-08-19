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«Я предлагал, конечно, «Солнышко в руках». Алексей Талай рассказал, как пришла идея назвать фонд в честь себя
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Алексей Талай, паралимпиец, мотивационный тренер, основатель благотворительного фонда:
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«Я предлагал, конечно, «Солнышко в руках». Алексей Талай рассказал, как пришла идея назвать фонд в честь себя
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
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