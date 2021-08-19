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Я плачу налоги, почему должен ещё заниматься благотворительностью? Три ответа на сложный вопрос
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Алла Райцес, председатель объединенной организации одного из ведущих банков страны Белорусского союза женщин:
Но существуют – вот как наша – общественные организации, фонды, которые оказывают точечную помощь. То есть не всем гражданам страны, а конкретному гражданину, конкретной семье, конкретной группе людей. Помощь эта может выражаться не только в предоставлении денежных средств. Помощь – это какая-то услуга. Например, пришли к бабушке, которая осталась одна, например, нет у нее детей – благоустроили ей территорию.
То есть это благородно, нужно это обществу. Потому что для нас важнее, наверное, отдавать. Вообще у славян и у белорусов – у нас в крови потребность, наверное, больше отдавать, нести тепло людям.
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
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