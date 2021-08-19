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Я плачу налоги, почему должен ещё заниматься благотворительностью? Три ответа на сложный вопрос

19.08.2021 13:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Я плачу налоги, почему должен ещё заниматься благотворительностью? Три ответа на сложный вопрос

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Часто можно услышать: зачем нам нужны благотворительные фонды? Неужели решать чьи-то проблемы – это не задача государства, которому я плачу налоги?

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Возьму на себя смелость выразить предположение, что государство не в состоянии решить все существующие в обществе проблемы, равно и как благотворительные фонды. Но думаю, что наличие и того, и другого все-таки увеличивает шансы людей на получение хотя бы какой-либо помощи.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, что благотворительность важна, потому что заставляет незнакомых людей сопереживать, сотрудничать. Именно в этот момент и рождается гражданское общество.

Я плачу налоги, почему должен ещё заниматься благотворительностью? Три ответа на сложный вопрос

Алла Райцес, председатель объединенной организации одного из ведущих банков страны Белорусского союза женщин:
Благотворительность имеет давнюю историю, давние истоки. Мы, наверное, помним Савву Морозова, Мамонтова, Третьякова. В Беларуси, если говорить о меценатстве каком-то – это Радзивиллы были, Сапеги. Сейчас у нас очень много меценатов. И я не согласна, что должно брать на себя роль государство. Государство, конечно, наше социально ориентированное, выполняет социальную функцию, какой-то социальный пакет минимальный, который должно, обеспечивает.

Но существуют – вот как наша – общественные организации, фонды, которые оказывают точечную помощь. То есть не всем гражданам страны, а конкретному гражданину, конкретной семье, конкретной группе людей. Помощь эта может выражаться не только в предоставлении денежных средств. Помощь – это какая-то услуга. Например, пришли к бабушке, которая осталась одна, например, нет у нее детей – благоустроили ей территорию.

То есть это благородно, нужно это обществу. Потому что для нас важнее, наверное, отдавать. Вообще у славян и у белорусов – у нас в крови потребность, наверное, больше отдавать, нести тепло людям.

Я плачу налоги, почему должен ещё заниматься благотворительностью? Три ответа на сложный вопрос

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