|
Биржа: доллар и евро выросли на торгах 19 августа
Источник материала: Навiны
Американская и европейские валюты укрепились на торгах в четверг, 19 августа.
Доллар вырос на 0,123 пункта — 2,5191 белорусского рубля, а евро на 0,0053 пункта — 2,944 белорусского рубля.
Российский рубль в свою очередь свои позиции сдал на 0,0124 пункта — 3,3993 белорусского рубля за 100 российских.
Раннее сообщалось, что минувшая рабочая неделя (9-13 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала
В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
Читайте также:
Использованы стоковые изображения от
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американская и европейские валюты укрепились на торгах в четверг, 19 августа.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)