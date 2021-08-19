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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Победа талибов может ускорить перемены в Беларуси Российские пропагандисты и СМИ радуются поражению США в Афганистане. Но похоже, что злорадство сейчас неуместно. И на то есть несколько причин.

Действительно, США с 2001 года, когда международная коалиция во главе с американцами вошла в Афганистан, не смогли полностью победить Талибан, установить мир и стабильность в стране и помочь построить эффективные государственные институты.Но дело в том, что Соединенным Штатам пришлось распутывать большой клубок, ликвидировать злокачественный рассадник исламистских террористов, разворошенный когда-то Советским Союзом. В 1978 году в Афганистане победила Апрельская революция, после которой новые власти с помощью Советского Союза начали строительство социализма. Радикальные социалистические реформы привели к гражданской войне.Чтобы помочь своим идеологическим союзникам, Советский Союз в 1979 году ввел войска в Афганистан. В течение десяти лет Советский Союз боролся с Талибаном, в конце концов проиграв войну, и Талибан пришел к власти, превратив страну в рассадник террористов, где расположился тогдашний террорист Усама бен Ладен. Они совершили теракты в США 11 сентября 2001 года, и американцам пришлось ответить.Кстати, военная операция в Афганистане, проведенная коалицией во главе с США, проводилась на основании решения Совета Безопасности ООН. В этом принципиальное отличие от военной операции СССР, которая была осуждена большинством стран в Генассамблее ООН.Тем не менее ни СССР, ни США не смогли помочь афганцам построить жизнеспособные социальные и государственные институты. Талибан отбил Афганистан после вывода американских войск. Там может возникнуть аналог «Исламского государства» или ИГИЛ.Российские СМИ зря злорадствуют еще и потому, что победа талибов в Афганистане — большая проблема для России. Ведь сейчас под угрозой находится вся Центральная Азия. Это сфера влияния Российской Федерации. Казахстан, Киргизия, Таджикистан являются членами ОДКБ, в случае обострения ситуации, России придется их защищать.Каковы последствия афганского катаклизма для Беларуси?Прежде всего, существует риск появления афганских беженцев на границе Беларуси с Латвией, Литвой и Польшей. По той же схеме, что и иракских мигрантов. И сейчас есть много желающих бежать из Афганистана. Миграционный кризис вокруг Беларуси может обостриться.Довольно распространено мнение, что на фоне событий в Афганистане Запад забудет о белорусском кризисе. Возможно. Но, похоже, Лукашенко этого не допустит. Кроме того, если говорить о США, то уже запущена бюрократическая машина для введения санкций, и я не думаю, что на нее повлияют события в Афганистане.И еще. Приход к власти талибов по этим причинам не выгоден ни России, ни США, ни ЕС (угроза нового миграционного кризиса, аналогичного 2015 году), ни Китаю. Может появиться почва для сотрудничества между Россией и Западом перед лицом новой угрозы распространения радикального исламского терроризма. Как это было в 2000-е гг. Это означает, что степень противостояния между Россией, с одной стороны, и США и ЕС, с другой, может снизиться.Но режим Лукашенко ради собственного выживания просто как раз ставку на это противостояние, обостряя его. Ему удалось закрепить сохранение своей силы в конфликте между Россией и Западом, стать важным игроком, необходимым России в этом противостоянии.И теперь, когда Москва и Запад будут вынуждены искать взаимопонимание для нейтрализации талибов, режим Лукашенко может стать препятствием. Такое развитие событий может ускорить перемены в Беларуси.