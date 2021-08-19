Пропавший 27-летний минчанин найден погибшим — он месяц не дожил до дня рождения

На Минщине завершены поиски Павла Разрешенко, которому 16 сентября должно было исполниться 28 лет.





Минчанин пропал 17 августа, когда сплавлялся на байдарке по реке Гайна (недалеко от деревни Антополье, Смолевичского района).

Байдарка перевернулась, напарник самостоятельно выбрался на берег, а Павел пропал из виду.

Сегодня стало известно, что его тело обнаружено работниками ОСВОД.