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Пропавший 27-летний минчанин найден погибшим — он месяц не дожил до дня рождения

19.08.2021 13:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На Минщине завершены поиски Павла Разрешенко, которому 16 сентября должно было исполниться 28 лет.

Пропавший 27-летний минчанин найден погибшим — он месяц не дожил до дня рождения

Минчанин пропал 17 августа, когда сплавлялся на байдарке по реке Гайна (недалеко от деревни Антополье, Смолевичского района).

Байдарка перевернулась, напарник самостоятельно выбрался на берег, а Павел пропал из виду.

Сегодня стало известно, что его тело обнаружено работниками ОСВОД.

 

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На Минщине завершены поиски Павла Разрешенко, которому 16 сентября должно было исполниться 28 лет.
 
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