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Талай о личной мотивации и помощи фонда: «Мы не желаем делать инвалида ещё более иждивенцем общества»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «
Алексей Талай, паралимпиец, мотивационный тренер, основатель благотворительного фонда:
Я, оказывая помощь, говорю ему: «Старайся, дорогой мой человек. Да, ты сегодня получаешь от государства какую-то пенсию. Да, наш фонд тебе окажет сегодня содействие. Но ты должен думать на годы вперед. Мама и папа – они стареют, как ты будешь жить? В каких условиях ты будешь существовать через 5-10 лет? Берись за языки, берись за компьютерные программы, ищи, и мы тебе поможем. Мы найдем, куда тебя трудоустроить в какие-то бизнес-структуры, государственные органы. Но я, Алексей Талай, должен чувствовать, что у тебя горит этот огонь, что ты действительно желаешь чего-то добиться – это основа».
Как бы мы ни давали эти денежные средства, как бы мы (вот мы сегодня в кулуарах общались) ни забрасывали этих детей-сирот конфетами – они начинают с ними играть в футбол. Если у них самих не будет этого желания изменить качественно свою жизнь, вы знаете, ничего не будет.
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Талай о личной мотивации и помощи фонда: «Мы не желаем делать инвалида ещё более иждивенцем общества»
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
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