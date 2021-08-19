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В Беларуси стали выдавать кредиты на подержанные электромобили
Источник материала: Myfin
Как сообщили в банке, «зеленый» кредит можно взять на покупку электромобиля любой модели. Сумма кредита может доходить до 25 тыс. рублей – на 10 тыс. больше, чем при покупке обычного автомобиля. Процентная ставка – 17,5%, что на 1,5 процентных пункта ниже, чем у кредита на покупку привычных авто с бензиновым и дизельным двигателем. Срок кредитования – 5 лет.
Кредит на электромобили с пробегом «Купи авто со Сбербанком» не требует залога или поручителей. Не понадобится и страхование КАСКО. Заявка рассматривается без справки о доходах и договора купли-продажи электромобиля.
Ранее
БПС-Сбербанк объявил, что предложит
специальные условия по кредиту на
покупку новых электромобилей Geely,
собираемых в Беларуси. Первой моделью
станет
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БПС-Сбербанк начал выдавать зеленые кредиты на покупку электромобилей. Максимум можно взять 25 тыс. рублей на срок до 5 лет.
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