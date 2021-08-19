В Беларуси стали выдавать кредиты на подержанные электромобили

Источник материала: Myfin



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Как сообщили в банке, «зеленый» кредит можно взять на покупку электромобиля любой модели. Сумма кредита может доходить до 25 тыс. рублей – на 10 тыс. больше, чем при покупке обычного автомобиля. Процентная ставка – 17,5%, что на 1,5 процентных пункта ниже, чем у кредита на покупку привычных авто с бензиновым и дизельным двигателем. Срок кредитования – 5 лет.

Кредит на электромобили с пробегом «Купи авто со Сбербанком» не требует залога или поручителей. Не понадобится и страхование КАСКО. Заявка рассматривается без справки о доходах и договора купли-продажи электромобиля.

Ранее БПС-Сбербанк объявил, что предложит специальные условия по кредиту на покупку новых электромобилей Geely, собираемых в Беларуси. Первой моделью станет хэтчбек Geely Geometry С. Планируется, что ставка будет ниже той, что действует на бензиновые модели Geely.