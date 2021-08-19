Отец Марии Колесниковой: «Если у вас достаточно фактов, зачем делать суд закрытым?»

Источник материала: Салiдарнасць

Отец одной из самых известных политзаключенных Беларуси не верит в виновность дочери.





Александр Колесников не собирается просить о помиловании.

— Возможно, я бы об этом попросил, если бы был точно уверен, что моя дочь виновата, что она нарушила законы нашей страны, — сказал отец Марии Колесниковой о в эфире канала Дождь . — А в данной ситуации я не то, что прошу, я требую, чтобы суд над моей дочерью сделали открытым !

Накануне общественности было заявлено, что на Марию Колесникову и Максима Знака имеется достаточное количество весомых обвинений и доказательств их вины. Но тогда почему я, как отец (или другие неравнодушные люди), не могу присутствовать на процессе, чтобы услышать эти обвинения? Если обвинителям нечего скрывать, зачем делать суд закрытым? Если у вас достаточно фактов, почему вы не можете их объявить открыто?

Александр сказал, что с начала процесса ему не разрешают свиданий с Марией. От адвокатов он получает скупую информацию о состоянии дочери .

— На нашу с отцом Максима Знака просьбу даже не о свидании, а хотя бы о том, чтобы нас допустили в зал заседаний до начала процесса, чтобы мы издалека увидели наших детей, было отказано.

От самой Маши я получил только две открытки в первый и второй день суда. Она была так рада, что встретилась не просто со своим единомышленником и коллегой, но и другом Максимом, что написала: «Я от радости смеялась, танцевала и показывала сердечки на всю катушку. Точно знаю, что все будет хорошо!».

Во второй открытке она написала, что Максим ее восхищает своим поведением в зале суда, своими комментариями. Это все, — сказал отец Марии Колесниковой.

Он также обратился ко всем с просьбой поддержать открытое письмо общественности, которое будет направлено в Администрацию президента Беларуси, с требованием сделать суд над Марией Колесниковой и Максимом Знаком открытым.