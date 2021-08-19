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Витебчанин взламывал аккаунты и завладевал данными онлайн-игр - возбуждено уголовное дело

19.08.2021 14:17 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками Октябрьского РОВД установлен витебчанин, который с 2020 года, используя вредоносное программное обеспечение, осуществлял подбор данных от личных кабинетов пользователей различных интернет-сервисов. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

"Молодой человек, завладев полученной информацией, использовал ее для подключения дополнительных возможностей, которые предоставляются только на платной основе к игровым ресурсам. После чего он перепродавал аккаунты другим любителям онлайн-игр", - рассказали в УВД.

Подозреваемый был установлен сотрудниками Октябрьского РОВД. В отношении него следователями возбуждено уголовное дело.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Молодой человек, завладев полученной информацией, использовал ее для подключения дополнительных возможностей, которые предоставляются только на платной основе...
 
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