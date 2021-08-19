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Соболенко проиграла во втором круге турнира в Цинциннати, Азаренко идет дальше

19.08.2021 14:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Прима отечественного тенниса Арина Соболенко проиграла во втором круге турнира в Цинциннати,  а экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко продолжит выступления.  

Соболенко проиграла во втором круге турнира в Цинциннати, Азаренко идет дальше
Фото из микроблога турнира в Цинциннати

Соболенко не смогла преодолеть барьер в лице испанки Паулы Бадосы — 7:5, 2:6, 6:7.

А вот Азаренко смогла выйти в третий раунд, одолев американку Элисон Риске — 6:2, 7:5.

Следующей соперницей экс-первой ракетки мира будет нынешний лидер рейтинга австралийка Эшли Барти.

 

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Прима отечественного тенниса Арина Соболенко проиграла во втором круге турнира в Цинциннати,  а экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко продолжит выступления....
 
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