Лукашенко вновь строго предупредил бизнесменов

Александр Лукашенко 19 августа провел встречу с министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко и председателем Комитета государственного контроля Василием Герасимовым.





Как сообщает его пресс-служба, Лукашенко «предостерег бизнесменов от попыток прикрыть уходом в политику те или иные махинации и нарушения закона».

«Сегодня я хотел бы поднять этот вопрос. Мы в последнее время, исходя из уроков прошлого года, увидели, кто есть кто, и жестко и принципиально начали требовать уплаты налогов и нормального поведения просто бизнесменов. Я не имею в виду, что бизнесмен — это бесправный человек и не имеет права на собственное мнение. Абсолютно нет. Но всегда подчеркивал и думаю, что умные бизнесмены меня услышали, что политика и бизнес — это вещи разные», — отметил Лукашенко.

Он сказал, что все в законах не пропишешь, и законы есть разные, будь то в политике или бизнесе. «Любой бизнесмен, который хочет заниматься политикой, должен строго следовать закону. Политики и бизнесмены должны соблюдать законы. Но если ты проворовался, как у нас это частенько бывает (и примеры знаем), и поперся потом в политику, чтобы прикрыть это все, и если вдруг что, то обвинить власть, что, вот, знаете, я честный бизнесмен, пошел в политику и поэтому меня зажали тут? Некоторые сидельцы, сегодня там находящиеся, так себя и вели. Вот это будет пресекаться однозначно. И не надо на власть обижаться», — подчеркнул Лукашенко.

«Еще раз подчеркиваю: это не значит, что бизнесменам, руководителям компаний запрещено идти во власть. Можно. Но для этого есть выборы. Идите, боритесь и будьте неподкупными. Поступайте так в жизни, чтобы не за что было тебя зацепить. Как тут один с картинами и прочим — наворовал миллионы долларов и пошел на выборы. Чего пошел — понятно, надо было это все прикрыть. Сейчас это все видно — все это воровство. Поэтому во власть надо идти с чистыми руками», — заявил он.

«Мы в последнее время очень принципиально, по закону относимся к тем, кто должен платить налоги, кто занимается предпринимательской деятельностью. Хочу вас попросить и предупредить: мы под эту марку ни в коем случае не должны обидеть людей, которые честно трудятся, которые занимаются по закону бизнесом, предпринимательством. Когда-то я их сюда приглашал и обещал им: все, о чем мы договоримся, на основании закона мы будем свято соблюдать», — сказал Лукашенко.

«Я хочу, чтобы понимали: ни один волос с предпринимателя и бизнесмена, который честно работает, упасть не должен. Мы ни в коем случае не должны превратить в моду — задушить какого-то предпринимателя и бизнесмена. Это люди, которые работают на государство и приносят ему пользу. Только единственное: налоги надо платить, людей, которые у тебя работают, не обижать», — подчеркнул он.

Одновременно Лукашенко заявил, что ни в коем случае нельзя беспричинно «накатывать» на бизнес и специально искать для этого повод. «Мы ни в коем случае не должны «накатывать». Хоть и гадко себя повели некоторые ипэшники, айтишники и прочие. Нельзя просто взять и их за что-то наказать. Не надо искать повод, причины и так далее. Пусть работают по закону. Нарушил закон — на всю катушку пусть отвечают», — предупредил он.

«Я хочу, чтобы бизнесмены меня услышали, что никто с ними сводить счеты не будет. Кто-то ошибся, кто-то заблудился, кто-то неправильно понял что-то. Надо с ними объясниться. Я готов даже на моем уровне это делать, если вы найдете соответствующую форму. Но тех, кто работал честно у нас, тех, кто хочет к нам прийти работать, мы должны их принимать как своих людей, которые создают благо для народа и государства. Перегибов нельзя допускать ни в коем случае. Я не вижу таких перегибов, но не хочу, чтобы они были в будущем», — заявил Лукашенко.