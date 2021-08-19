Источник материала: БелТА

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по городу Минску устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.





По данным следствия, 16 августа около 1.00 25-летний водитель автомобиля Subaru двигался по Партизанскому проспекту. Проезжая вблизи дома 19А водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в мачту освещения, в результате машина загорелась.





Водитель и 22-летняя девушка, пассажирка Subaru, самостоятельно выбрались из горевшего автомобиля. Еще одного пассажира, 23-летнего молодого человека, вытащили очевидцы произошедшего. С травмами оба пассажира госпитализированы.





По результатам исследования, концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе водителя Subaru была 1,5 промилле. Следует отметить, что ранее молодой человек неоднократно привлекался к административной ответственности за управление транспортом с превышением скорости, за что был лишен водительского удостоверения. На момент ДТП у водителя вновь были права.





Следователь с участием эксперта ГКСЭ и сотрудников ГАИ осмотрел место происшествия, назначены автотехнические и судебно-медицинские экспертизы.





В отношении водителя Subaru возбуждено дело по ч.4 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений). C санкции прокурора он заключен под стражу.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Машина въехала в мачту освещения и загорелась - в Минске расследуют ДТП на Партизанском проспекте Водитель и 22-летняя девушка, пассажирка Subaru, самостоятельно выбрались из горевшего автомобиля. Еще одного пассажира, 23-летнего молодого человека, вытащили...

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о происшествии, просят обратиться в УСК по Минску по адресу г.Минск, ул.Первомайская, 7 или по телефонам (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.-0-