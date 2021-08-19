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В Гродненской области с июля пресечено более 1,3 тыс. нарушений ПДД мотоциклистами

19.08.2021 14:31 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция Гродненской области с июля пресекла свыше 1,3 тыс. нарушений ПДД мотоциклистами. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД облисполкома.

Инспекторы ДПС ориентированы на выявление и пресечение грубых нарушений ПДД водителями двухколесных транспортных средств. Также особое внимание направлено на конструктивно измененные и незарегистрированные в установленном порядке мотоциклы и мопеды.

"Только с 1 июля на территории Гродненской области пресечено более 1,3 тыс. нарушений ПДД, совершенных водителями мототранспорта. В том числе выявлен 21 нетрезвый водитель и около 70 не имеющих прав. За совершение таких и других грубых административных правонарушений мотоциклы доставляются на штрафстоянку", - пояснили в ГАИ. Вчера, например, инспекторы остановили "Сузуки" с видоизмененным номером. Для установления всех обстоятельств мотоцикл был доставлен в РОВД.

"Предупреждаем любителей гонять с превышением скорости и игнорировать допустимые нормы поведения на дороге, что к ним будут и впредь применяться только самые жесткие меры ответственности, вплоть до изъятия мототранспорта", - подчеркнули в ГАИ.

С начала года на дорогах Гродненской области по вине мотоциклистов произошло 13 аварий, в которых 2 человека погибли, еще 13 травмированы.-0-
 
Теги: Гродно
 
 
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С начала года на дорогах Гродненской области по вине мотоциклистов произошло 13 аварий, в которых 2 человека погибли, еще 13 травмированы.
 
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