Опубликовано расписание матчей сборной Беларуси на ЧМ-2022 по хоккею









Сборная Беларуси попала в группу В. 14 мая она сыграет со шведами, 15-го — с США, 17-го — с Чехией, 18-го — с Норвегией, 20-го — с Латвией, 21-го — с Финляндией, 23 мая — со сборной Великобритании.





Как думаете, хоть один матч наши хоккеисты выиграют?



