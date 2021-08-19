В Афганистане талибы открыли огонь по участникам митинга в День независимости. Есть погибшие

Участники митинга, приуроченного к Дню независимости Афганистана, размахивали национальными флагами, когда боевики движения «Талибан» начали стрелять.





Reuters отмечает, что до конца неясно, из-за чего погибли люди — из-за стрельбы или давки, возникшей после первых выстрелов. Представители «Талибана» это не комментировали.





18 августа в нескольких афганских городах прошли акции в защиту флага Афганистана. Протесты начались после того, как талибы стали срывать со зданий национальные флаги и менять их на флаги своего движения.





В городе Джелалабад, центре провинции Нангархар, между протестующими и талибами произошли столкновения. По данным «Аль-Джазиры», там погибли три человека.