ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Рубль девальвировался к доллару и евро

19.08.2021 14:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Стоимость валютной корзины не изменилась т. к. рост доллара и евро был компенсирован снижением российского рубля, которому до минимума за 4 месяца не хватило всего 0,0008 BYN.

С начала августа валютная корзина подешевела на 0,26%.

Курс доллара растёт уже третий день подряд. Сегодня он поднялся сразу на 0,0123 BYN до 2,5191 BYN/USD — максимума за две недели.

Напомним, что эту неделю доллар начал снижением до минимума за два месяца.

Курс евро вырос на 0,0053 BYN до 2,9440 BYN/EUR — максимума за неделю, а всего неделю назад евро опускался до минимума за 360 дней.

Курс российского рубля обвалился на 0,0124 BYN до 3,3993 BYN/100 RUB. 

Если бы рубль РФ сегодня подешевел ещё на 0,0008 BYN, то оказался бы на минимуме за 4(!) месяца.

Московская биржа

Российский рубль значительно девальвировался к доллару и евро на торгах в Москве. Это послужило сигналом для Банка России поднять официальные курсы иностранных валют на завтра. Так, курс доллара подскочил сразу на 69 копеек до 74,1503 RUB/USD, а курс евро вырос на 59 копеек до 86,71 RUB/EUR.

Доллар поднялся до максимума почти за месяц, а евро до максимума с начала месяца.
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стоимость валютной корзины не изменилась т. к. рост доллара и евро был компенсирован снижением российского рубля, которому до минимума за 4 месяца не хватило всего...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси стали выдавать кредиты на подержанные электромобили
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

18.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by