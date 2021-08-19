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В Аргентине протестуют против безработицы и повышения цен

19.08.2021 14:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Аргентины. Многотысячные марши протеста против безработицы и повышения цен прошли в Аргентине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Аргентине протестуют против безработицы и повышения цен

В Буэнос-Айресе на демонстрацию вышли более 70 тысяч человек. Люди заблокировали ключевые магистрали аргентинской столицы в результате чего город был частично парализован. Протестующие требовали дать им возможность работать и организовать помощь миллионам голодающих по всей стране.

В Аргентине протестуют против безработицы и повышения цен

Аргентина несколько лет не может восстановить темпы роста экономики и входит в число стран с самой высокой инфляцией, которая за полгода составила 25 %.

 
 
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Новости Аргентины. Многотысячные марши протеста против безработицы и повышения цен прошли в Аргентине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
 
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