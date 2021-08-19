Источник материала: БелТА





Согласно материалам дела, нетрезвые обвиняемые днем 30 января по месту жительства одного из них создали и разместили в Instagram видеоролик. В нем один из мужчин эмоционально и нецензурно призывал к агрессивным и противоправным действиям в отношении сотрудников ОМОН и органов внутренних дел в целом. Второй могилевчанин в кадре держал в руках ткань бело-красно-белого цвета и сообщал о времени планируемой противоправной акции. "При этом один из них поддерживал вербальные призывы второго, направленные на возбуждение социальной вражды и демонстрацию социальной розни", - отметили в прокуратуре.





После изучения материалов дела в прокуратуре Могилевской области пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном исследовании обстоятельств преступления, согласились с квалификацией содеянного по ч.3 ст.130 УК.





Избранные ранее к обвиняемым меры пресечения в виде личного поручительства и заключения под стражу прокурор оставил без изменения.-0-

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так За разжигание социальной вражды и розни будут судить двух жителей Могилева Нетрезвые обвиняемые 30 января создали и разместили в Instagram видеоролик. В нем один из мужчин эмоционально и нецензурно призывал к агрессивным и противоправным...