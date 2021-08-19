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За разжигание социальной вражды и розни будут судить двух жителей Могилева

19.08.2021 14:47 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Могилевского района направила в суд уголовное дело в отношении двух жителей областного центра. Им инкриминированы возбуждение социальной вражды и розни, создание и поддержание враждебного отношения к правоохранителям, а также призывы к нарушению общественного порядка. Об этом сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Могилевской области.

Согласно материалам дела, нетрезвые обвиняемые днем 30 января по месту жительства одного из них создали и разместили в Instagram видеоролик. В нем один из мужчин эмоционально и нецензурно призывал к агрессивным и противоправным действиям в отношении сотрудников ОМОН и органов внутренних дел в целом. Второй могилевчанин в кадре держал в руках ткань бело-красно-белого цвета и сообщал о времени планируемой противоправной акции. "При этом один из них поддерживал вербальные призывы второго, направленные на возбуждение социальной вражды и демонстрацию социальной розни", - отметили в прокуратуре.

После изучения материалов дела в прокуратуре Могилевской области пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном исследовании обстоятельств преступления, согласились с квалификацией содеянного по ч.3 ст.130 УК.

Избранные ранее к обвиняемым меры пресечения в виде личного поручительства и заключения под стражу прокурор оставил без изменения.-0-
 
Теги: Могилев
 
 
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Нетрезвые обвиняемые 30 января создали и разместили в Instagram видеоролик. В нем один из мужчин эмоционально и нецензурно призывал к агрессивным и противоправным...
 
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