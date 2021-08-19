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Пьяный на «Мерседесе» совершил смертельное ДТП

19.08.2021 14:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло накануне днем на дороге Индрура — Одельск в Гродненском районе.

Пьяный на «Мерседесе» совершил смертельное ДТП

По данным Следственного комитета, 33-летний водитель не справился с управлением «Мерседеса», допустил занос и вылетел в кювет.

В результате ДТП 44-летний пассажир получил травмы несовместимые с жизнью — он скончался на месте происшествия.

«В момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Концентрация этилового спирта в выдыхаемом воздухе — 1,7 промилле», — отметили в СК.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, лицом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК.

 

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло накануне днем на дороге Индрура — Одельск в Гродненском районе.
 
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