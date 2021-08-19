"Режим безгранично боится правды": посольство США - о разгроме БелаПАН

"Режим безгранично боится правды, поэтому он яростно нападает на свободу прессы, — пишет пресс-служба американского посольства в Twitter. — Практически все независимые СМИ в Беларуси подверглись преследованию. Сегодня снова настала очередь БелаПАН".





Американские дипломаты убеждены, что "голоса свободы нельзя заглушить" и "справедливость восторжествует".





Левшина, Боева и Новожилов — подозреваемые по уголовному делу об "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок" (ч. 1 ст. 342 УК). Они со среды находятся на Окрестина.





Как сообщает БелаПАН, 19 августа для них в изоляторе временного содержания приняли передачи.