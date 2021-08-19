ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Режим безгранично боится правды": посольство США - о разгроме БелаПАН

19.08.2021 15:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Посольство США в Беларуси прокомментировало обыски в офисе информагентства БелаПАН в Минске и в квартирах его сотрудников, а также задержание главного редактора, директора компании Ирины Левшиной, бухгалтера Екатерины Боевой и бывшего директора Дмитрия Новожилова.

"Режим безгранично боится правды, поэтому он яростно нападает на свободу прессы, — пишет пресс-служба американского посольства в Twitter. — Практически все независимые СМИ в Беларуси подверглись преследованию. Сегодня снова настала очередь БелаПАН".

Американские дипломаты убеждены, что "голоса свободы нельзя заглушить" и "справедливость восторжествует".

Левшина, Боева и Новожилов — подозреваемые по уголовному делу об "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок" (ч. 1 ст. 342 УК). Они со среды находятся на Окрестина. 

Как сообщает БелаПАН, 19 августа для них в изоляторе временного содержания приняли передачи.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посольство США в Беларуси прокомментировало обыски в офисе информагентства БелаПАН в Минске и в квартирах его сотрудников, а также задержание главного...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродненской области с июля пресечено более 1,3 тыс. нарушений ПДД мотоциклистами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

18.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by