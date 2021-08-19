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Первая работа: молодых медиков посвятили в профессию в Беларуси

19.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первое рабочее место. В Беларуси сегодня посвятили в профессию молодых медиков, передает «МИР 24».

Церемония прошла в Республиканском научно-практическом центре детской онкологии, гематологии и иммунологии. Врачи, медсестры и младшие научные сотрудники – в центре стало на 16 молодых специалистов больше. Среди них самые одаренные студенты медвузов. В рейтинге на распределение у них были наивысшие баллы.

«Поступив на педиатрический факультет, уже изначально знал, что я хочу пойти работать именно сюда. И все шесть лет стремился к этому. Очень много учился, писал очень много научных работ именно для того, чтобы сюда попасть», – сказал врач-интерн Олег Калинин.

«Мое пожелание молодым – это сохранять доброту. Они все добрые, иначе бы они не закончили ни одно медицинское учреждение. Чтобы вот эту доброту они сохранили на протяжении всей своей трудовой деятельности», – заявила директор Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии Анжелика Солнцева.

С начала августа к работе в белорусских клиниках приступили свыше девяти тысяч молодых специалистов.



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С начала августа к работе в белорусских клиниках приступили свыше девяти тысяч молодых специалистов.
 
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