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Первая работа: молодых медиков посвятили в профессию в Беларуси
19.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Первое рабочее место. В Беларуси сегодня посвятили в профессию молодых медиков, передает «МИР 24».
Церемония прошла в Республиканском научно-практическом центре детской онкологии, гематологии и иммунологии. Врачи, медсестры и младшие научные сотрудники – в центре стало на 16 молодых специалистов больше. Среди них самые одаренные студенты медвузов. В рейтинге на распределение у них были наивысшие баллы.
«Поступив на педиатрический факультет, уже изначально знал, что я хочу пойти работать именно сюда. И все шесть лет стремился к этому. Очень много учился, писал очень много научных работ именно для того, чтобы сюда попасть», – сказал врач-интерн Олег Калинин.
С начала августа к работе в белорусских клиниках приступили свыше девяти тысяч молодых специалистов.
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С начала августа к работе в белорусских клиниках приступили свыше девяти тысяч молодых специалистов.
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